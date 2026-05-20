Manuela Coira Cordo, nueva centenaria de Valga el día que se entierra a Nela Eiras, fallecida a los 102 años

Manuela Coira Cordo, vecina del lugar de Canle, en la parroquia de Cordeiro, se suma hoy al club de los centenarios del Concello de Valga.

Nacida en la aldea de Cotriños, donde se casó y vivió antes de irse a Canle, tuvo dos hijos, José María y Manuel, que le dieron cuatro nietos y otros tantos bisnietos.

Así lo explican desde el gobierno local, que esta mañana reunió a numerosos familiares y amigos de Manuela Coira para celebrar sus cien años de vida.

El alcalde, José María Bello Maneiro, y la concejala Carmen Gómez, fueron los encargados de transmitir a la centenaria la felicitación del pueblo valgués, homenajeándola con la entrega de una placa en la que se puede leer: «O Concello de Valga a Manuela Coira Cordo no día que cumpre os 100 anos». A mayores, la obsequiaron con un ramo de rosas y una tarta en la que apagó las velas.

Dicen en el Concello que la cumpleañera es una mujer «muy habladora» a la que le gusta tomar un vaso de vino de vez en cuando y que «conserva la memoria intacta después de toda una vida trabajando en el campo y su hogar, como era habitual entre las mujeres de su generación».

Además, «escucha misa todos los días en la televisión, y cuando hace buen tiempo sale a pasear por la huerta con ayuda de un andador».

Con sus cien años ya cumplidos se convierte en la tercera vecina más longeva de Valga, después de Benilde Castaño, de Laxes y que tiene 102 años, y de Josefa Senín, vecina de Cerneira que alcanzaba el siglo el pasado mes de marzo.

La fiesta de aniversario de Manuela Duro Fernández, que cumplió los 100 el 21 de septiembre de 2023. / FdV

El destino ha querido que Manuela Coira Cordo se incorpore al club de los centenarios valgueses el día que se entierra una de sus integrantes, como era Manuela Eiras Castiñeiras (Nela), popularmente conocida como «Nela de Catalina», que falleció ayer a los 102 años de edad.

En el gobierno local, que el pasado 24 de marzo le había organizado una fiesta de cumpleaños, como hace con todos los centenarios de la localidad, han querido trasladar a la familia el pesar de todo el vecindario.

Los restos mortales de esta «abuela» valguesa, que están siendo velados en el tanatorio municipal, serán trasladados a las 17.30 horas a la iglesia parroquial de Santa Columba de Louro, en Cordeiro, donde se oficiará el funeral y en cuyo cementerio será enterrada esta conocida vecina.

Desde el ejecutivo local destacan que «Manuela, dedicada durante gran parte de su vida a los trabajos de campo y del hogar, fue la matriarca de una extensa familia, pues tuvo nueve hijos que le dieron catorce nietos, dieciocho bisnietos y un tataranieto».

En su 102 cumpleaños, Nela se convertía en la tercera vecina de más edad de Valga, después de María Tarrío, con 103 años, y de Benilde Castaño, que había cumplido los 102 unos días antes.

Manuela Duro Fernández, María Josefa Senín Otero, María Bouzas Senín, Regina Grela Fernández, María Juana Martínez Pose o Hipólito Cerqueiras Pardal son otros vecinos de Valga que en los últimos años se convirtieron en protagonistas del Concello al ser homenajeados después alcanzar o superar el siglo de vida.