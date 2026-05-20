Juicio a un vilanovés y un cesureño reincidentes por delitos contra la salud pública

La Audiencia de Pontevedra celebró ayer la primera jornada del juicio contra dos hombres detenidos en el marco de la operación «Heroin Brown-Turcao-Vieirados», desarrollada en 2022. Se trata un vecino de Vilanova y otro de Pontecesures para los que la Fiscalía solicitaba en sus conclusiones iniciales una condena de nueve años de prisión y multas que suman más de 1 millón de euros. Tienen antecedentes por delitos contra la salud pública y se le acusa de la posesión de 96.000 euros en drogas para su distribución en la comarca de O Salnés.