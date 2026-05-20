A Illa celebra este sábado la cuarta edición del Día en Familia con hinchables y fiesta de la espuma

El Concello de A Illa y la Asociación de Mulleres Rurais celebran este sábado en la plaza de O Regueiro la cuarta edición del Día en Familia, una jornada en la que no faltarán hinchables y fiesta de la espuma.

El programa empezará a las 17.00 horas y la organización anima a los vecinos as sumarse para vivir esta jornada en comunidad.

Está pensado especialmente para los más pequeños y sus familias, ofreciendo un «espacio de ocio y diversión al aire libre con hinchables y fiesta de la espuma, actividades que convertirán la plaza en un punto de encuentro festivo y familiar en el corazón del municipio», añaden.

La presidente de las Mulleres Rurais, Teresa Búa, explica que estas actividades nacen del deseo de la entidad de «poner en valor el tiempo en familia y la convivencia vecinal. O Regueiro se va a llenar de alegría y de niños disfrutando de una tarde diferente, y eso es exactamente el que buscamos».

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Por su parte, el alcalde, Luis Arosa, destacó la colaboración entre el gobierno local y el tejido asociativo local. «Cuando el Concello y las asociaciones trabajan juntos, el resultado es siempre mejor para los vecinos. El Día en Familia es un ejemplo de cómo queremos que sea A Illa de Arousa: un lugar donde las familias tengan espacios de encuentro, donde los niños disfruten de su municipio y donde la comunidad se sienta unida», declaró.