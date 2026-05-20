Sin noticias del apeadero de Valga: el BNG pregunta en el Senado

Que la licitación del apeadero de Valga quedara desierta y la falta de novedades por parte del Ministerio de Transportes preocupa al BNG, que preguntará en el Senado sobre los planes para un proyecto que consideran necesario, aunque con matices, porque «sin frecuencias suficientes ni horarios útiles, corre el riesgo de acabar convertida en una infraestructura más sin uso en Valga, infrautilizada y apartada de las necesidades reales de la gente», explica su portavoz, Fran Devesa.

El concurso para encontrar la solución técnica más favorable y redactar el proyecto de construcción de esta parada de la línea convencional se declaró desierto a principios de mayo al no presentarse ninguna empresa. Este diario consultó al Ministerio de Transportes sobre si retomará la licitación, pero sin recibir respuesta.

El silencio sobre esta iniciativa, que incluso anunció el ministro Óscar Puente en sus redes sociales y que daría cumplimiento a una demanda histórica en la localidad, preocupa a los nacionalistas valgueses que han presentado una batería de preguntas para el ministerio a través de su senadora Carme da Silva.

«El BNG lleva años defendiendo en Madrid la implantación de un servicio gallego de tren de cercanías, con conexiones pensadas para el día a día. Fue precisamente una moción presentada en septiembre de 2025 por el diputado Néstor Rego con la que se iniciaron los trámites para implementar en Galicia un servicio de trenes de cercanías propio, pero también el aumento en las frecuencias y en las plazas disponibles», explican desde la formación.

Así, su portavoz local, Fran Devesa, insiste en que es «fundamental avanzar hacia un modelo ferroviario moderno que conecte áreas industriales como Campaña, donde se concentran millares de trabajadores en diferentes turnos a lo largo del día, facilitando los desplazamientos al trabajo, pero también ofreciendo a los vecinos alternativas reales para acudir a los hospitales, universidades, institutos y otros servicios situados en villas y ciudades próximas, prescindiendo del vehículo privado».

Por este motivo, el BNG insiste en que la pequeña estación proyectada con, cabe recordar, un andén de 160 metros, «no tiene sentido sin un servicio ferroviario útil, con frecuencias y horarios adaptados a las necesidades de los vecinos, de los estudiantes y de los trabajadores». Sin esto, «el apeadero corre el riesgo de acabar convertido en otra infraestructura más sin uso en Valga, infrautilizada y alejada de las necesidades reales de la gente», recalca, lamentando una «política de anuncios vacíos».

Noticias relacionadas

Cabe recordar que Transportes contemplaba inicialmente el emplazamiento entre las aldeas de Laxes y Castiñeiras, próximo a una zona inundable y a un espacio protegido de Rede Natura 2000, así que la adjudicataria tenía que buscar la mejor alternativa. Este estudio y la redacción del proyecto de obra posterior salió por un precio de 260.000 euros y el proyecto de obra no podía superar los dos millones de euros.