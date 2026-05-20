Los ejercicios militares causan sorpresa en la ría de Arousa

Aviones repostando en vuelo, otros a velocidades que casi resultaban imposibles de localizar y un ruido por momentos ensordecedor sorprendieron esta mañana a los arousanos, que no daban crédito a lo que estaban presenciando.

Fueron muchos, sobre todo bateeiros y pescadores que se encontraban en la ría, los que se sintieron alarmados al ver semejante despliegue de medios aéreos. Algunos llegaron a telefonear a FARO DE VIGO para saber qué estaba pasando.

Se trataba de un ensayo para la exhibición aérea del Día de las Fuerzas Armadas, que tendrá lugar la semana que viene en Vigo. Y de ahí esas dos intensas horas de ejercicios, claramente protagonizados por los cazas del Ejército.

Se trataba de varios cazas F-18 y Eurofighter, cuya velocidad, potencia y coordinación dejaron asombrados a muchos arousanos. «Llegué a verlos en formación, fue increíble», explica una de las personas que tuvo la oportunidad de ver las acrobacias desde Boiro. «Escuchaba un sonido muy fuerte pero no los veía. Al principio me asusté», declaraba otro ciudadano de Arousa Norte.

Pedro Mina

«También había helicópteros, aviones Hércules y otros que parecían de pasajeros sobrevolando la ría y desplazándose entre O Salnés y Barbanza», apostillaban algunos ciudadanos desde la playa de Mexilloeira, en O Grove.

Hay que recordar que en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, previsto para el día 30, consistirá en una parada militar presidida por el rey Felipe VI y doña Letizia en la que desfilarán por la viguesa avenida de Samil más de 3.200 personas, a las que se sumarán unas setenta aeronaves —incluyendo cazas de combate y helicópteros— y seis agrupaciones terrestres con la Brilat, UME y los Regulares.