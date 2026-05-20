Nada de discutir en el coche y el chaleco, siempre: mayores sin temor a la carretera

Una arousana falleció en marzo después de cruzar indebidamente en Vilanova y a escasos metros de un paso de peatones, una mala costumbre que no entiende de edades ni condiciones, pero una imprudencia igualmente que, a determinadas edades, puede resultar aún más fatal, teniendo en cuenta la merma de capacidades con los años.

Su muerte se sumaba a la triste y preocupante estadística de este año en la provincia, con un total de seis peatones que perdieron la vida atropellados y todos con un denominador común: eran mayores, de entre 70 y 94. Así que, tristemente, las charlas de prevención y seguridad vial previstas por la Dirección Provincial de Tráfico y la Subdelegación del Gobierno se han convertido en «especialmente pertinentes» en este momento y en su gira pararon ayer en Cambados, reuniendo a más de una treintena de personas.

Se trató de un curso acelerado para refrescar conceptos muy conocidos y otros no tanto con el fin de que este colectivo extreme las precauciones como peatón y también como conductor porque, «no nos engañemos, en la edad madura, a partir de los 60, empezamos a tener limitaciones físicas, perdemos reflejos, pero no nos condiciona más allá de que seamos conscientes de eso», explicaron los técnicos que la impartieron.

Así, enseñaron a los asistentes a ser altamente prevenidos: desde elegir aceras con bordillo rebajado para cruzar en un paso, hasta no pasar por detrás de un vehículo en caravana o caminar siempre de frente al tráfico porque «aunque siempre circulemos correctamente, siempre habrá alguien que lo haga mal».

El subdelegado Abel Losada, el alcalde de Cambados, Samuel Lago, y el concejal de Terceira Idade, Tino Cordal, se encargaron de dar la bienvenida a los participantes en esta iniciativa dirigida a todo O Salnés y que prevé ofrecer otra ronda, en función del interés que muestren los Ayuntamientos en acogerla.

Y es que sucede, y pasó con estos seis casos mortales, que las casuísticas son muy variadas, cometiendo conductores y peatones imprudencias o despistes sin ganar ninguno en la balanza y, según Losada, ningún caso se pudo atribuir a carencias de seguridad en las carreteras, con titularidades de todo tipo.

Asistentes a la charla de Cambados. / Iñaki Abella

Pero «¿quién no ha cruzado incorrectamente alguna vez? Todos somos infractores. Todos sabemos lo que hay que hacer, pero muchas veces no lo hacemos», exponía una de las ponentes, señalando además singularidades gallegas como falta de aceras en tramos rurales, viales de alta capacidad que cortan núcleos y que usar los pasos elevados da pereza hasta al más lozano.

También les invitó a ser proactivos y a reclamar ante las administraciones en cuestiones sencillas de derecho y en otras que no están mal, pero que son una tentación para las imprudencias, como un contenedor al otro lado de una carretera provincial.

Sin gafas, multa

Los cambadeses también recibieron un chaleco reflectante cuya recomendación de uso fue una constante y sobre todo cuando hay poca luz solar o con inclemencias meteorológicas adversas. «Hay que llevarlo siempre», es algo que abulta poco en un bolso y también hay alternativas como unos tirantes reflectantes».

Por recordar, los técnicos en seguridad vial recordaron que es necesario consultar el prospecto de la medicación crónica para saber cómo afecta a las capacidades o que incumplir las limitaciones de conducción reflejadas en el carné pueden conllevar sanciones.

Esto son unos códigos aplicados en función del reconocimiento médico del psicotécnico y que indican cuestiones como que su titular necesita gafas para conducir o que no puede circular a una determinada velocidad. O la necesidad de manejar un coche con tranquilidad: «Nada de discutir en el coche ni de ponerse un cojín en los riñones porque resta eficacia a la sujeción del cinturón».

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En resumidas cuentas, mantenerse seguro, como dijeron ayer, porque no se trata de tener miedo y, de hecho, durante la actividad también recordaron los beneficios de caminar todos los días, además de otras recomendaciones que, esperan, difundan en su entorno, empezando por los más pequeños de casa.