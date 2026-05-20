Despliegue policial por una disputa entre dos familias, en Vilagarcía
Los vecinos se alertaron por la presencia de seis agentes y dos coches patrulla
Parece que una disputa entre dos familias alojadas en un edificio de viviendas turísticas del centro de Vilagarcía de Arousa fue el detonante de un llamativo despliegue policial registrado esta mañana.
Sucedió a mediodía, personándose en el lugar de los hechos dos coches patrulla y seis agentes, cuatro de ellos nacionales y dos, municipales.
A preguntas de FARO se limitaron a responder de malos modos que estaban allí porque tenían «una reunión entre compañeros», abandonando la zona poco después; no sin antes acceder al interior del edificio.
Lo ocurrido causó enorme expectación y fueron muchos los vilagarcianos que observaron el operativo sin acertar a explicar qué había pasado.
Finalmente fueron fuentes próximas al establecimiento en el que tuvo lugar la disputa las que, en respuesta a FARO, aseguraron que todo se había limitado a una riña entre clientes, restando importancia a lo que había sucedido.
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