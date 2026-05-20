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Estudiantes de Catoira conviven y aprenden en un intercambio educativo en Francia

Ocho estudiantes del CPI Progreso conviven con familias francesas, asisten a clases y participan en actividades culturales y deportivas en Gueugnon.

Estudiantes durante una recepción institucional en Francia.

Estudiantes durante una recepción institucional en Francia.

L. R.

Catoira

El CPI do Progreso de Catoira participa durante el presente curso académico en un proyecto de intercambio internacional con el Collège Jorge Semprun de la localidad francesa de Gueugnon, una iniciativa «orientada a fortalecer la dimensión europea de la educación, promover la inmersiónlingüística y fomentar el conocimiento mutuo entre jóvenes de ambos países», explican desde el centro.

Las mismas fuentes detallan que este programa permite al alumnado convivir durante varios días con familias francesas, «favoreciendo así una experiencia de inmersión cultural y lingüística completa que trasciende el ámbito estrictamente académico y contribuye al desarrollo personal, social y comunicativo de los participantes».

Así, durante la estancia en Francia, ocho estudiantes del CPI do Progreso han sido acogidos en hogares de alumnado francés,«integrándose plenamente en la vida cotidiana y escolar del país vecino».

Asimismo, el equipo catoirense explica que el grupo participa activamente en las dinámicas propias del sistema educativo francés mediante la asistencia a clases, talleres multidisciplinares y diversas actividades deportivas y culturales organizadas por el instituto anfitrión.

El alumnado del CPI Progreso en el aeropuerto.

El alumnado del CPI Progreso en el aeropuerto. / FdV

El programa incluye además un importante componente institucional, con el recibimiento oficial por parte de las autoridades municipales de Gueugnon, quienes ofrecieron una recepción en el ayuntamiento y una bienvenida formal encabezada por el alcalde y miembros de la corporación local, poniendo en valor la importancia de este tipo de iniciativas para estrechar lazos entre territorios europeos.

Entre las actividades complementarias previstas destaca también la visita cultural a la ciudad de Dijon, referente histórico y patrimonial de la región de Borgoña, así como otras propuestas «destinadas a acercar al alumnado a la realidad social, cultural e histórica francesa».

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Desde el CPI Progreso de Catoira se valora «muy positivamente» esta experiencia internacional, pues «no solo contribuye a mejorar la competencia lingüística en francés, sino que también fomenta valores fundamentales como la convivencia, la autonomía, la cooperación y el respeto intercultural».

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