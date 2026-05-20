La cofradía de Vilaxoán pide a la de Carril que aclare si tiene un monopolio

FARO DE VIGO desveló hace días que los abogados de la cofradía de Carril se habían dirigido a la de Vilaxoán para reclamarle 25.000 euros como compensación, después de que las ventas empezaran a desplomarse desde la «huida» de algunos miembros de la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89).

Ya se había explicado que los miembros de ese colectivo decidieron dejar de vender en Carril a raíz de las «presiones» a las que dicen estar sometidos por parte de la cofradía que dirige Javier Quintáns, de ahí que se fueran a las naves de O Ramal y a la lonja vilaxoanesa, que en el último mes ha multiplicado sus facturaciones y ya supera a la carrilexa.

Ahora hay que aclarar que Vilaxoán responde, y ante la reclamación de los 25.000 euros sostiene que esta cofradía y su lonja «no hemos realizado acto alguno de competencia desleal que afecte a la cofradía de pescadores de Carril».

Los parques de cultivo de Carril, invadidos por un denso manto de algas. / Iñaki Abella

De todos modos, «si entiende usted que su cliente ostenta algún monopolio en la comercialización del producto de los parques de cultivo ‘por razones geográficas’, nos agradaría que nos ilustrase sobre el fundamento de tal afirmación», espeta Vilaxoán al bufete de abogados vigués que le envió el requerimiento.

En resumen, que Vilaxoán se niega a pagar los 25.000 euros que le reclama Carril por los supuestos perjuicios causados por las ventas de la OPP-89 en su «rula».

Al hilo de lo cual hay que recordar que los propios parquistas dejaron claro que son «absolutamente libres de vender dónde nos plazca, y si no queremos hacerlo en Carril no lo haremos».

De este modo se confirma lo explicado en repetidas ocasiones por este diario desde hace un par de años: la cofradía carrilexa estuvo tensando tanto la cuerda que acabó «espantando» a los parquistas. Y parece que cada vez son más los que se marchan con su almeja a otra parte.