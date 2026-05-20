Catoira: El PP denuncia «soluciones chapuceras» y «avanzado deterioro» en el paseo fluvial

El grupo municipal del Partido Popular en Catoira denuncia una vez más el «avanzado deterioro» del paseo fluvial de la localidad, alertando de que el estado de la infraestructura supone «un evidente riesgo de accidente» para los numerosos vecinos y visitantes que utilizan este recorrido peatonal, especialmente con la llegada del buen tiempo.

Abunda así en lo manifestado hace un mes, cuando alertó de «graves deficiencias de seguridad» en ese paseo fluvial apenas 15 meses después de su reparación. Según indicaban entonces los populares, el estado actual de la infraestructura presenta riesgos tanto en su estabilidad como en su recorrido, hasta el punto de que ya se han producido caídas y lesiones entre los usuarios.

La portavoz popular, Estefanía Frieiro, critica ahora la «inacción» del gobierno municipal nacionalista y reclama una intervención urgente para frenar el progresivo desmoronamiento de esta zona emblemática del municipio.

Según explica el PP local, el paseo presenta graves deficiencias tanto en las barandillas de madera como en la propia estructura.

«Soluciones chapuceras»

Entre los problemas detectados figuran la ausencia de tablas en los laterales, maderas rotas, puntas al descubierto y daños provocados por la humedad. Además, los populares denuncian que en algunos puntos se han adoptado «soluciones chapuceras», como la sustitución de postes de madera desaparecidos por simples cuerdas.

Uno de los tramos en los que se sustituyó madera por cuerdas. / FdV

Desde la formación conservadora consideran «inadmisible» el estado actual del paseo fluvial, tanto por cuestiones de seguridad como por la imagen que proyecta la villa. En este sentido, advierten de que el incremento de usuarios durante los próximos meses aumentará también el peligro de caídas o accidentes.

El PP también cuestiona de nuevo la actuación realizada hace poco más de un año consistente en la instalación de una malla metálica anticaídas que, según denuncian, «no funciona» y está provocando tropiezos e incluso lesiones entre los peatones. A ello se suma, afirman, el deterioro de la propia estructura metálica debido a la presencia de óxido y corrosión.

«Esa malla metálica se pudre y se llenó de óxido por las lluvias y la humedad del río en muy poco tiempo, algo que era fácil de prever», espetan los conservadores.

Miembros del PP de Catoira, en un pleno. / Iñaki Abella

El mes pasado el grupo de la oposición se pronunciaba en relación con esa malla metálica, y lo hacía para decir que una usuaria se enganchó con esta red en un punto donde estaba suelta, lo quehizo que cayera y fuera trasladada al hospital, advirtiendo ya de que el deterioro de la malla hace probable que este tipo de incidentes se repitan.

«Estamos ante un gobierno que no hace prácticamente nada, pero lo que hace está o mal pensado o mal ejecutado, por lo que nos encontramos con un ejecutivo inservible», manifiesta Estefanía Frieiro, quien asegura que, tras tres años de mandato, el gobierno del BNG «ya podía comenzar a hacer las cosas un poco en serio».

La dirigente conservadora reclama al alcalde, Xoán Castaño, que abandone la «política cosmética» basada en «fotografías y anuncios vacíos» y que centre sus esfuerzos en impulsar actuaciones que «mejoren de verdad la vida de los vecinos». Abunda así en lo dicho en su día: «Tenemos un gobierno líder en presumir, pero colista en hacer las cosas bien».