Ayuda económica al geriátrico Divina Pastora

La Fundación Residencia Divina Pastora de Vilagarcía recibió 10.000 euros del programa provincial Provincia +Inclusiva para implantar un nuevo sistema de comunicación paciente-enfermera. El diputado Javier Tourís visitó la entidad y destacó una línea de ayudas que este año reparte 210.000 euros para mejorar la accesibilidad universal.