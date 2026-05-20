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Ayuda económica al geriátrico Divina Pastora

Ayuda económica al geriátrico Divina Pastora | CEDIDA

Ayuda económica al geriátrico Divina Pastora | CEDIDA

La Fundación Residencia Divina Pastora de Vilagarcía recibió 10.000 euros del programa provincial Provincia +Inclusiva para implantar un nuevo sistema de comunicación paciente-enfermera. El diputado Javier Tourís visitó la entidad y destacó una línea de ayudas que este año reparte 210.000 euros para mejorar la accesibilidad universal.

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