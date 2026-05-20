La Autovía do Salnés ya rebasa en verano la barrera de los 40.000 vehículos diarios

La Autovía do Salnés rebasó el año pasado la barrera de los 40.000 vehículos diarios, según la Memoria de Tráfico de Galicia, que acaba de publicar la Consellería de Infraestructuras. En concreto, durante el mes de agosto del año pasado, la IMD (Intensidad Media Diaria) en el tramo comprendido entre las salidas de Nantes y Sanxenxo fue de 40.156 vehículos al día. En 2024, la IMD en ese mismo tramo durante el mes de agosto había sido de 39.300 automóviles diarios.

La Autovía do Salnés (AG-41) es una de las carreteras de titularidad autonómica con más tráfico de Galicia. En IMD anual, están por encima tres carreteras de la provincia de A Coruña, pero durante los meses de verano el paso de vehículos por los cuatro carriles que van de Curro a Sanxenxo se duplica.

Tanto es así que si se toman como referencia las medias de todo 2025, el tramo con más tráfico de la autovía es el que va de Meis a Ribadumia (22.824 vehículos al día), mientras que la IMD entre Nantes y Sanxenxo es de 20.654 automóviles.

Sin embargo, estas cifras aumentan de forma exponencial con la llegada del verano y el tráfico masivo hacia las playas. Así, la IMD entre Nantes y Sanxenxo se disparó el pasado mes de julio por encima de los 35.800 vehículos, y en agosto llegó a los 40.156. Los números son un poco más bajos entre Meis y Ribadumia, con 34.950 vehículos al día de media durante julio pasado, y 39.051 en agosto.

Los atascos y retenciones son habituales en varios viales de Sanxenxo, O Grove o A Illa

De hecho, los sábados, domingos y festivos son habituales las retenciones y las largas esperas a pesar de los cuatro carriles, debido a los embotellamientos que se producen sobre todo en las salidas de Sanxenxo y O Grove.

Otros datos que aporta la Memoria de Tráfico publicada por la Xunta de Galicia es que el día con mayor IMD media en la Autovía do Salnés son los viernes (con casi 26.000 vehículos al día), y que el volumen de vehículos no ha dejado de crecer en los últimos años.

En 2021, por ejemplo, la IMD en el tramo de la Autovía do Salnés comprendido entre Meis y Ribadumia había sido de algo menos de 18.700 vehículos; en 2024, ya completamente superadas las restricciones a la movilidad que siguieron a la pandemia de covid, la IMD había subido a 21.774 automóviles al día; y el año pasado fueron 22.824, lo que supone un incremento interanual del 4,6 por ciento.

En octubre del año pasado, cesó la actividad de la concesionaria que se ocupaba del mantenimiento de la autovía a cambio de un peaje en la sombra, y fue rescatada por la Xunta de Galicia.

Vilagarcía a Pontevedra

Otra de las carreteras más saturadas de la provincia es la PO-531, que comunica las ciudades de Vilagarcía con Pontevedra. El tramo más próximo a Pontevedra es también el que tiene más tráfico, con una IMD superior a los 24.000 vehículos.

El volumen es alto en todo caso desde Curro, con una IMD anual por encima en todos los casos de los 18.000 usuarios al día. En cambio, la intensidad media diaria se sitúa en torno a los 14.000 vehículos entre el nudo de Curro y la rotonda de Baión, ya en Vilanova de Arousa. En su día, la Xunta de Galicia empezó a construir una autovía entre estos dos puntos, para facilitar las comunicaciones entre Pontevedra y Vilagarcía, aunque acabaría abandonando el proyecto al poco de iniciarlo debido a la doble crisis económica de 2008.

La gran diferencia entre la PO-531 y la Autovía do Salnés es que en el caso de la primera las diferencias entre meses son mucho menores, y no existe la marcada estacionalidad de los tráficos de la autovía. De hecho, la IMD anual entre Curro y San Caetano es de 18.500 vehículos, y en agosto se sitúa en 20.977.

Sin salir de las proximidades de Pontevedra, otro vial con un tráfico muy denso es la PO-308, que comunica la capital de la provincia con Sanxenxo. La IMD anual hasta Combarro ronda los 15.000 vehículos, superando los 16.000 entre Poio y A Seara. En agosto, circulan por este tramo más de 19.200 automóviles al día de media. Entre Samieira y Sanxenxo, la IMD anual es de 9.800 usuarios.

Las vías rápidas

La vía rápida de Cambados a Vilagarcía es una de las carreteras de su tipo más transitadas de Galicia, al recoger el paso de hasta 16.800 vehículos al día de media entre el enlace de O Rial (Vilagarcía) y la salida hacia Vilanova y A Illa de Arousa. Las cifras son igualmente elevadas en el tramo situado entre Corvillón y la rotonda de Vilariño, en Cambados, con una IMD anual de 16.200 usuarios.

La IMD de la vía rápida de Cambados a Barrantes se sitúa en los 14.800 vehículos, mientras que la circunvalación norte de Vilagarcía (que permite evitar los cascos urbanos de Vilagarcía y Carril) sigue sin despegar de todo, con una IMD de 5.700 automóviles.

La vía rápida de Cambados a Vilagarcía ya roza los 17.000 vehículos diarios

En lo que respecta a la vía rápida de Sanxenxo a A Lanzada, ya en el término municipal de O Grove, mantuvo durante el año pasado su ya conocida estacionalidad. La IMD anual apenas supera los 10.300 vehículos, pero en julio se dispara por encima de los 17.800, y en agosto son casi 21.300. El pasado año, la Xunta de Galicia anunció un proyecto millonario para aumentar la capacidad de esta vía, lo que contribuirá a mejorar la seguridad vial y a aliviar los enormes atascos que se producen muchos días de verano.

Otras carreteras con una IMD que se dispara por el tráfico de playas es la PO-306, que lleva a A Illa, y que pasa de una media diaria de 8.900 coches, motos y camiones a lo largo del año a casi 14.500 en agosto. Como en los casos ya citados, las retenciones son habituales a primera y última hora de las tardes de verano.

Otras carreteras

La Memoria de Tráfico de 2025 señala otros viales de la Xunta de Galicia con una intensidad media diaria muy elevada en las comarcas de O Salnés y Pontevedra. La PO-549 (Vilagarcía-Cambados) se sitúa en los 9.500 coches al día entre Vilagarcía y Caleiro; entre la rotonda de Vilariño y el centro de Cambados pasan unos 13.125; en la PO-550, entre Cambados y Dena, pasan unos 8.300; por la avenida Rosalía de Castro, que es el principal acceso a Vilagarcía por el norte, circulan 8.600; y por el trayecto de la PO-504 que enlaza la salida de la Autovía do Salnés con Sanxenxo pasan 19.900 usuarios al día de media anual.

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La IMD en la subida a O Pousadoiro desde Vilagarcía es de 7.300 vehículos, mientras que desde Caldas suben poco más de 5.300. Ya en la zona de Pontevedra, entre Ponte Bora y O Pino circulan en torno a 11.450 vehículos al día; entre Pontevedra y Ponte Caldelas, 5.600; entre Pontevedra y Campo Lameiro, 5.900; y entran en la VG 4.8 para ir de Fragamogueira al monasterio de Poio unos 5.700 usuarios diarios.