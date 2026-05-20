El proceso para cubrir 19 plazas en los parques de bomberos de Pontevedra recibe más de 350 solicitudes

Más de 350 personas han presentado la instancia para participar en las pruebas de acceso a las 19 plazas convocadas para los parques del Consorcio Provincial de Pontevedra Contraiincendios e Salvamento. Los listados con los admitidos y excluidos se publicó en el BOP de Pontevedra de ayer, abriendo también un plazo de diez días para presentar enmiendas, de ser el caso.

Cabe recordar que se trata de puestos vacantes de personal laboral fijo incluidos en la oferta de empleo de 2024 y 2025. En concreto, se ha convocado dos puestos de jefe de parque, por el turno libre, y han presentado la solicitud un total de 24 personas, aunque, de momento, hay cinco excluidas por faltar documentación exigida.

El proceso también se ha abierto, y bajo la misma modalidad, para cubrir 17 puestos de bombero-conductor. En este caso, el listado de aspirantes admitidos en esta primera revisión de las solicitudes es de 172, mientras que en el caso de 159 se han detectado faltas. La práctica totalidad son hombres; solo hay siete mujeres.

Cabe recordar que, en principio, la previsión es que ocho de las plazas convocadas en este proceso sean para los parques de bomberos de O Salnés, el de Ribadumia y Vilagarcía.

Por otra parte, también hay un proceso de selección en marcha para vacantes de técnico en relaciones laborales y un administrativo. En este caso, se han presentado 15 instancias.

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Cabe recordar que la dotación de más personal es una vieja demanda y está incluida en el convenio colectivo que los profesionales consiguieron cerrar el año pasado con el actual gobierno de la Diputación de Pontevedra y la Xunta tras muchos años de pelea y movilizaciones.