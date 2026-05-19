Infraestructuras
Vilanova revisará de modo integral la pasarela de O Terrón
El Concello impulsará una inspección completa de la estructura antes de que cumpla veinte años | El proyecto incluirá mejoras de seguridad, nuevo alumbrado y cambios estéticos
El Concello de Vilanova de Arousa acometerá una revisión integral de la pasarela peatonal de O Terrón, una infraestructura que cumplirá veinte años en 2027 y que supuso un cambio importante en la movilidad local al conectar el paseo marítimo y el casco urbano con la zona de O Terrón.
El gobierno local impulsará un nuevo control de calidad para comprobar el estado actual de la estructura y detectar posibles deficiencias o puntos de mejora. La actuación incluirá, además, cambios en el alumbrado y algunas modificaciones estéticas para reforzar el atractivo de un puente que se ha convertido en uno de los símbolos urbanos de la villa.
«Vamos a hacer una nueva inspección de seguridad completa y exhaustiva, además de llevar a cabo otras modificaciones como cambiar el alumbrado y ponerla más bonita», señaló el alcalde, Gonzalo Durán. El regidor recordó que la pasarela supera con frecuencia las revisiones establecidas y que los informes destacan que está «perfectamente sólida», aunque defendió la necesidad de «verificar cada cierto tiempo que la estructura está perfecta y no existe ningún peligro para los peatones».
- Herido grave el tripulante de una dorna arrollado por una embarcación rápida en O Grove
- El rey emérito almuerza empanada de chocos, tortilla y mero a la brasa en Meaño
- A Illa de Arousa tendrá un camping privado para autocaravanas con capacidad de 80 vehículos
- Trasladan a Moaña un remolcador de 56 años abandonado en Vilagarcía
- Una trabajadora de CC OO, herida en la sede vilagarciana del sindicato tras una «discusión»
- Vilagarcía honra a Santa Rita, la abogada de los imposibles, en una devoción que une fe, tradición y clausura
- El robot sulfatador autónomo S500 Pro supera con éxito su prueba en viñedos de Rías Baixas
- Vista Real busca alumnos para tres cursos con gran salida laboral