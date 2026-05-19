Vilanova revisará de modo integral la pasarela de O Terrón

El Concello de Vilanova de Arousa acometerá una revisión integral de la pasarela peatonal de O Terrón, una infraestructura que cumplirá veinte años en 2027 y que supuso un cambio importante en la movilidad local al conectar el paseo marítimo y el casco urbano con la zona de O Terrón.

El gobierno local impulsará un nuevo control de calidad para comprobar el estado actual de la estructura y detectar posibles deficiencias o puntos de mejora. La actuación incluirá, además, cambios en el alumbrado y algunas modificaciones estéticas para reforzar el atractivo de un puente que se ha convertido en uno de los símbolos urbanos de la villa.

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«Vamos a hacer una nueva inspección de seguridad completa y exhaustiva, además de llevar a cabo otras modificaciones como cambiar el alumbrado y ponerla más bonita», señaló el alcalde, Gonzalo Durán. El regidor recordó que la pasarela supera con frecuencia las revisiones establecidas y que los informes destacan que está «perfectamente sólida», aunque defendió la necesidad de «verificar cada cierto tiempo que la estructura está perfecta y no existe ningún peligro para los peatones».