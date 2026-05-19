Vilagarcía da luz verde a la instalación del antiguo escudo de los López Ballesteros en A Independencia

La Xunta de Goberno del Concello de Vilagarcía de Arousa acaba de contratar a la arqueóloga y restauradora Iria López Baltar el proyecto de instalación del antiguo escudo de los López Ballesteros en el jardín de la plaza de A Independencia, lo que supone el último trámite después de que la Comisión de Patrimonio realizara una serie de consideraciones al plan inicial firmado por el arquitecto municipal.

El escudo presidía la denominada «Casa de los Abalo» que fue desmontada en 1973 para dar paso al actual edificio Lara, en la plaza de Galicia. Desde entonces, el elemento patrimonial pasó por distintos depósitos y diversas propuestas para exponerlo en un lugar público.

Fue en febrero de 2025 cuando se presentó el proyecto definitivo. A esto, Patrimonio «recomendó» -diez meses después, matiza el Ayuntamiento- proteger la pieza en un pedestal, con un elemento tipo cornisa o similar, e impidiendo el contacto directo con ella.

El departamento de la Xunta de Galicia incluso llegó a insinuar que fuera instalado en un espacio interior para garantizar su conservación. Sin embargo, el Ayuntamiento entiende que el escudo no es una escultura de bulto redondo, sino un elemento concebido para integrarse en la fachada de una edificación y apoyado en el paramento; «es decir, como cualquiera de los cientos de escudos que adornan o presiden pazos, monasterios y casas señoriales de toda Galicia», apuntó ayer la administración municipal.

Luis López-Ballesteros fue el creador del Ministerio de Hacienda tal y como se conoce en la actualidad

Por lo tanto, sí se realizará el pedestal, para evitar el contacto directo con el suelo, pero se mantiene su emplazamiento en la plaza de A Independencia, al aire libre como estuvo en los muchos años en el cimero de la casa en la esquina de la antigua calle de la Iglesia (hoy de Edelmiro Trillo) con la del Mercado (en la actualidad, de Padre Feijoo).

El escudo de los López Ballesteros (señores del pazo de A Golpelleira) fue «re-descubierto» en 2007, con motivo de las obras de rehabilitación del antiguo matadero, ahora aula CeMIT en la avenida de Matosinhos. Las cuatro partes del blasón estaban escondidas en un pequeño galpón; antes, las piedras ya habían estado amontonadas durante años en la parte posterior de la plaza de A Peixería.

A partir de su recuperación en el viejo matadero, comenzó el proceso de restauración y almacenamiento. A pesar del tiempo transcurrido, el escudo se encontraba en bastante buen estado, que mejoró con las labores de limpieza y rehabilitación.

Las armas que luce el escudo son las de los López, Mondragón, Navia y Varela. Según el Inventario de Pazos e Torres de la provincia de Pontevedra, se corresponde por tanto con las de Diego López-Ballesteros Mondragón Navia y Varela.

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La familia está muy ligada a la historia de Vilagarcía, por ejemplo, por la organización de su defensa durante la Guerra de la Independencia contra los franceses o todo lo que rodeó a la donación de la isla de Cortegada, pero también de Galicia y España. Luis López-Ballesteros, nacido en A Golpelleira, fue el creador del Ministerio de Hacienda tal y como hoy se concibe. De ahí la importancia que se pretende dar a este viejo escudo, después de tantos años de abandono.