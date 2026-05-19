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Un vertido tiñó de oscuro el río O Con y su rastro se perdió en Rubiáns

Los servicios de emergencias recibieron el aviso sobre las diez de la mañana

Imagen de archivo del paseo del río de O Con en Vilagarcía

Imagen de archivo del paseo del río de O Con en Vilagarcía / Iñaki Abella

Lucía Romero

Cambados

Un vertido tiñó ayer de oscuro algunos puntos del río de O Con a su paso por Vilagarcía. Los hechos fueron puestos en conocimiento de los servicios de emergencias, pero según el Concello, se le perdió la pista en Rubiáns.

El aviso llegó sobre las diez de la mañana y se desconoce el momento exacto de cuándo cesó el vertido, pero a primera hora de la tarde, el agua ya bajaba clara.

Según el Ayuntamiento, en cuanto se tuvo constancia se dio aviso al servicio de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía, que siguió el curso del río para intentar encontrar el origen.

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Así, los efectivos llegaron hasta Rubiáns, pero en el entorno de las naves y el colegio ya no pudieron seguir.

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