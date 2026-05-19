Rías Baixas exhibe músculo comercial en la London Wine Fair

La Denominación de Origen Rías Baixas vuelve a ser fiel a una de las citas estratégicas de su calendario promocional internacional. La 44ª edición de la London Wine Fair, que se celebra estos días en el recinto Olympia London, cuenta con la presencia de la denominación gallega a través de un expositor en el que se reúnen 81 marcas pertenecientes a 49 bodegas.

Hasta la capital británica se desplazaron, en representación del Consejo Regulador, su secretario general, Ramón Huidobro, y la técnica de marketing Rosa Martínez, con el objetivo de pulsar de primera mano el interés que despiertan los vinos de Rías Baixas entre los profesionales del sector en Reino Unido.

La respuesta está siendo positiva, según destaca la denominación, con una importante afluencia de educadores, sumilleres, importadores, restauradores y otros especialistas del vino al stand gallego. Allí pueden conocer una amplia representación de las elaboraciones actuales de Rías Baixas, desde vinos sobre lías o con crianza en madera hasta espumosos de calidad y tintos. La muestra incluye, además, diferentes añadas, desde 2018 hasta 2025.

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Reino Unido mantiene un peso clave para la D.O. Rías Baixas. Es su segundo mercado de exportación y el primero de Europa desde hace más de dos décadas, motivo por el que cuenta con un plan promocional propio. En 2025, más de 75 bodegas exportaron al mercado británico 1.276.170 litros, un 8,28% más que el año anterior, por un valor de 9.362.809 euros, con un incremento del 7,81%. Sus ventas representan cerca del 15% del total exterior.