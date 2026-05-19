Urbanismo
El PP carga contra Ravella por ocultarle los documentos del PXOM
Ana Granja sostiene que solo recibieron unos planos para preparar la reunión del día 26
A.M.
El Partido Popular de Vilagarcía ha registrado un escrito en el Concello para exigir la entrega de la documentación completa del borrador del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), denunciando que el gobierno de Alberto Varela pretende avanzar en la tramitación del documento de mayor importancia para el municipio «a oscuras» y sin margen de reacción para la oposición.
Desde la formación popular consideran una «falta de respeto institucional» que el gobierno local se haya limitado a facilitar unos planos del proyecto, ocultando la normativa necesaria para interpretarlos. En este sentido, advierten de que convocar una reunión para el próximo 26 de mayo sin haber facilitado el material imprescindible para poder estudiarlo previamente reduce la cita a un «mero acto de propaganda del gobierno de Varela».
«Pretenden que vayamos a la reunión del próximo martes con los ojos cerrados, sin ningún tipo de información técnica para poder hacer nuestro trabajo de fiscalización, solo con unos planos», se quejó el PP vilagarciano.
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