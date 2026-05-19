O Salnés se asoma al verano con resultados excelentes en la calidad del agua de sus playas

La Xunta de Galicia empezó la pasada semana los análisis del agua de las zonas de baño de Galicia, y las primeras muestras han dado resultados muy positivos en O Salnés. De hecho, en una treintena de arenales, los resultados de contaminación microbiológica son los más bajos posible.

La Consellería de Sanidade vela por el estado del agua de las zonas de baño con controles periódicos entre los meses de mayo y octubre. El pasado día 10 empezó a hacer los primeros, y ha publicado los resultados de los mismos en su página web. La finalidad es que los usuarios conozcan la situación de cada zona de baño y puedan meterse en el agua con seguridad.

En esta primera ronda de analíticas, los resultados han sido especialmente buenos en el Ayuntamiento de O Grove, donde los niveles de contaminación son los más bajos posible en la mayoría de sus zonas de baño. Entre estas, se encuentran varias de sus playas más conocidas, como son A Lanzada, Con Negro, Raeiros o Area das Pipas.

La calidad del agua es también muy buena en Sanxenxo, con niveles mínimos o inexistentes de contaminación microbiológica en playas como Areas Gordas, Canelas, Montalvo o Paxariñas.

En Vilanova de Arousa, los resultados de las primeras analíticas son excelentes en As Sinas, O Terrón, Corón, Con da Mina y O Mosqueiro.

La Xunta recomienda evitar el baño en el paseo marítimo de Catoira hasta que bajen los niveles de contaminación por vertidos

En Vilagarcía de Arousa, los muestreos han arrojado los mejores resultados posibles en A Concha y A Compostela.

Se da la circunstancia de que en este primer balance de la Consellería de Sanidade no figuran los datos de A Illa, que este verano lucirá dos banderas azules, en O Bao-Camaxe y Area da Secada.

Principalmente, la Consellería de Sanidade analiza la presencia en el agua de las zona de baño de Escherichia coli y Enterococo intestinal, vinculados estrechamente a la existencia de vertidos urbanos sin depurar o mal depurados.

Sí han salido datos anómalos en Catoira, concretamente en la zona del paseo marítimo, donde ya ha estado prohibido el baño. En esta primera analítica de la semana pasada, los niveles de Escherichia coli han estado por encima de un umbral a partir del cual se recomienda no bañarse.

Los controles son periódicos y los resultados de una zona de baño determinada pueden variar de forma sustancial a lo largo del verano

Sin llegar a los extremos de Catoira, han sido elevadas las cifras en la playa fluvial de Vilarello, en Valga, que también está bañada por el río Ulla.

Hay también un buen número de playas donde se ha detectado cierta presencia de bacterias, pero en concentraciones insuficientes para para desaconsejar el baño. A modo de ejemplo, la zona de baño de Cambados con peores resultados ha sido O Facho; en Vilanova, los niveles más altos se han dado en O Castelete; en Sanxenxo, en Lavapanos o Baltar.

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En todo caso, estas analíticas se realizan en diferentes momentos de la temporada de baño, por lo que los resultados no son definitivos y podrían variar de forma sustancial en los próximos meses. Eso sí, se espera que en términos generales la calidad del agua de las playas de O Salnés sea excelente. Tanto es así que más del 90 por ciento de las zonas de baño de la comarca obtuvieron esta calificación, la máxima posible, al final de la temporada de baño de 2025.