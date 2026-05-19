Muere, a los 102 años, Manuela Eiras Castiñeiras, una de las abuelas de Valga

Manuela Eiras Castiñeiras (Nela), popularmente conocida como «Nela de Catalina», ha muerto a los 102 años de edad. Vecina del lugar de Ferreirós, en la parroquia de Cordeiro, era una de las ciudadanas más longevas del Concello de Valga.

En el gobierno local, que el pasado 24 de marzo le había organizado una fiesta de cumpleaños, como hace con todos los centenarios de la localidad, han querido trasladar a la familia el pesar de todo el vecindario.

Los restos mortales de esta «abuela» valguesa, que están siendo velados en el tanatorio municipal, serán trasladados mañana a las 17.30 horas a la iglesia parroquial de Santa Columba de Louro, en Cordeiro, donde se oficiará el funeral y en cuyo cementerio será enterrada esta conocida vecina.

La fiesta del 101 cumpleaños de Nela Castiñeiras. / FdV

Desde el ejecutivo local destacan que «Manuela, dedicada durante gran parte de su vida a los trabajos de campo y del hogar, fue la matriarca de una extensa familia, pues tuvo nueve hijos que le dieron catorce nietos, dieciocho bisnietos y un tataranieto».

En su 102 cumpleaños, Nela se convertía en la tercera vecina de más edad de Valga, después de María Tarrío, con 103 años, y de Benilde Castaño, que había cumplido los 102 unos días antes.

La fiesta de aniversario de Manuela Duro Fernández, que cumplió los 100 el 21 de septiembre de 2023. / FdV

Manuela Duro Fernández, María Josefa Senín Otero, María Bouzas Senín, Regina Grela Fernández, María Juana Martínez Pose o Hipólito Cerqueiras Pardal son otros vecinos de Valga que en los últimos años se convirtieron en protagonistas del Concello al ser homenajeados después alcanzar o superar el siglo de vida.

En este tipo de fiestas la administración local, representada por el alcalde, José María Bello Maneiro, y alguno de sus concejales, suele reunir a la familia del vecino centenario homenajeado y entregarle un ramo de flores, una placa conmemorativa y una tarta.