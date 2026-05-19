Meaño cierra 2025 con déficit y se ve abocado a un plan que limita las inversiones reales

El Concello de Meaño se ha visto obligado a elaborar un Plan Presupuestario a Medio Plazo ante el incumplimiento de la regla de gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando un déficit de financiación al cierre del ejercicio 2025 de 565.000 euros.

El asunto se abordó en el pleno de marzo, donde la oposición criticó la aprobación mediante resolución de Alcaldía y lo que supondrá este plan, que ahora debe remitirse al Ministerio de Hacienda, en cuanto al control de las inversiones en los tres próximos años.

Preguntado posteriormente al respecto, el regidor, Carlos Viéitez, atribuye esta medida a las reglas aprobadas por el Gobierno central para este año, lo cual «penaliza a los Concellos que hacen una gestión responsable, que utilizan los ahorros para hacer inversiones, mejorar infraestructuras y ampliar servicios públicos con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos», lamentó.

Bajar a 500.000 euros al año

Así, defendió la gestión, asegurando que el Ayuntamiento «está en una situación económica totalmente saneada, con ahorros de 3,7 millones, no tenemos deuda bancaria y pagamos a proveedores a un día, somos el que más pronto paga de toda Galicia. Además, llevamos 15 años sin subir los impuestos», añadió, mostrando el informe de intervención que certifica esos datos financieros.

Pero también señala el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto tras la liquidación de 2025, de tal manera que la variación del gasto computable entre 2024 y el año pasado es de un 43%. Esta regla limita el aumento de los gastos que pueden acometer las arcas municipales y se calcula teniendo en cuenta los ingresos que obtienen de forma estable.

Ese Plan Presupuestario a Medio Plazo supone que, mientras que en 2025 el apartado de inversiones reales ascendía a una partida de 1,8 millones, desde ahora debe bajar a los 500.000 euros anuales; tope que estará vigente para los ejercicios 2027,2028 y 2029. El presente actuará como año de transición, con un máximo de algo más de un millón de euros.

La secretaria municipal ya advertía en el pleno de finales de 2025 de que, tras el sexto expediente de modificación de crédito, se podría llegar a incumplir las reglas fiscales cuando llegara la liquidación de las previsiones económicas que, cabe recordar, llevan prorrogadas desde 2024, a pesar de que el PP gobierna con mayoría absoluta. De hecho, la portavoz de MI, Cristina Castro, preguntó en la sesión si este año habrá presupuesto sin obtener una respuesta concreta.

Oposición

Por su parte, la concejala nacionalista Rosana Domínguez criticó que el plan se aprobara por resolución de Alcaldía, sin hacer partícipe al pleno, que «es quien tiene la competencia en los presupuestos», acusando al Ejecutivo de intentar «camuflar el documento».

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También se quejó de falta de información detallada, además de indicar que «el Concello se verá obligado a reducir la inversiones en un 73% en los años 2027, 2028 y 2029 y tememos que ello pueda arrastrar recortes en los servicios».