Tribunales
La justicia rechaza la reclamación de 15.900 euros de un local cerrado por exceso de ruido en Vilagarcía
Da la razón al Concello
El Tribunal de Instancia Contencioso Administrativo de Pontevedra, Plaza 1, ha desestimación la petición de 15.900 euros de indemnización de una cervería-pub de Vilagarcía que estuvo cerrado cautelarmente 21 días por contaminación acústica. En concreto, desestima el recurso interpuesto por su dueño contra la negativa de Ravella a esta misma reclamación.
Según la sentencia, el Concello aplicó de manera «razonada y razonable» la clausura y esta se prolongó «lo mínimo posible», alzándose cuando el hostelero lo pidió, tras haber procedido a instalar limitadores acústicos.
Es más, rechaza su petición de dar por prescrito el proceso sancionador al que estaba expuesto, con una propuesta de sanción de 1.500 euros, y da la razón al Ayuntamiento, indicando que la caducidad del mismo se habría producido el 4 de julio de 2023, pero «no presentó la reclamación de responsabilidad patrimonial hasta el 28 de enero de 2025, superando con creces el referido plazo prescriptivo del año».
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