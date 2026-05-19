Esquerda Unida critica la «incapacidad de gestión» y el «ataque al interés vecinal» en el conflicto Ayuntamiento-Puerto

Esquerda Unida de Vilagarcía considera que el choque institucional entre el Ayuntamiento y el Puerto por la conexión del parque Miguel Hernández con la futura zona verde de O Ramal «deja en evidencia dos cosas: la incapacidad de gestión de la concejala de Urbanismo, y la inaceptable decisión del PP de nombrar presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía a alguien de Cambados».

Para Juan Fajardo, de Esquerda Unida, esta polémica se debe en primer lugar «a la improvisación, mala gestión y falta de previsión» del gobierno municipal, y culpa expresamente a la edil de Urbanismo, Paola María Mochales.

El concejal de Esquerda Unida considera inaceptable que el Ayuntamiento comprase la parcela de O Ramal al Puerto por un millón de euros sin dejar antes completamente zanjadas todas las posibles controversias administrativas sobre el futuro del terreno.

Pero Fajardo ataca también al Partido Popular, al que acusa de anteponer sus intereses de partido a los de los vecinos de Vilagarcía. En concreto, Esquerda Unida afea al PP que pusiese al frente de una administración fundamental para Vilagarcía como es el Puerto a una persona de Cambados. «Una institución de Vilagarcía no puede estar dirigida por una persona que no es de Vilagarcía», sostiene el edil.

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Por otra parte, FARO trató de recabar este martes la versión del Puerto sobre esta polémica con el Concello, pero desde la Autoridad Portuaria declinaron realizar declaraciones por el momento.