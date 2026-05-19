Conciertos en verano
La Festa do Albariño de Cambados ficha a Cora Yako, Rufus T. Firefly y Agoraphobia para el sábado
El Concello aprueba el gasto para esta jornada de conciertos gratuitos y el espectáculo pirotécnico
La Concellería de Festexos ha contratado a Cora Yako, Rufus T. Firefly y Agoraphobia para los conciertos principales del sábado de la Festa do Albariño de Cambados. En total, destinará a estas actuaciones de entrada gratuita algo más de 25.000 euros.
Además, recientemente también ha aprobado el gasto para el gran espectáculo pirotécnico que tradicionalmente pone fin a la fiesta vinícola de Cambados el domingo 2 de agosto, por 12.100 euros.
Poco queda por desvelar del cartel musical de esta edición, después de que el concejal Tino Cordal anunciara hace unos días la presencia del grupo Alana para el jueves y los protagonistas de la noche dedicada a la música urbana, la del viernes 31 de julio, que serán los puertorriqueños ROA y Luar La L y el canario La Pantera en sus únicos conciertos en Galicia. También son los únicos de pago de Festa do Albariño, cuya venta de entradas causó furor en su salida al mercado.
En cuanto a las nuevas incorporaciones, Rufus T. Firefly será el cabeza de cartel del 1 de agosto en el escenario de Fefiñáns. Se trata de un grupo de Aranjuez que tras más de dos décadas sobre los escenarios se ha posicionado como uno de los máximos referentes de la escena del rock alternativo español.
El coste es de casi 18.000 euros y en precio le sigue Cora Yako, con una factura de 4.800 euros para disfrutar de los temas de esta banda de indie pop-rock que acaba de publicar nuevo disco, «Mil pequeños cortes».
Al cartel de esta jornada, la última de conciertos de la fiesta, se suma la banda con raíz arousana Agoraphobia, una de las máximas representantes del rock alternativo y punk de la escena gallega. Su contratación asciende a 3.000 euros.
Festexos aún tiene que anunciar también las orquestas y los grupos que llenarán otros espacios de la localidad durante casi una semana de exaltación de los vinos de la DO Rías Baixas y de un sector económico fundamental para la economía de Cambados, la provincia y Galicia.
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