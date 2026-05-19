Una colisión entre un camión y un coche deja una herida en Bamio

Una conductora tuvo que ser trasladada hoy por la mañana al Hospital do Salnés tras sufrir una colisión contra un camión en un cruce de la PO-192 con la PO-548 a su paso por Bamio, en Vilagarcía.

El servicio de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía tuvo que neutralizar riesgos del accidente y en el dispositivo también estuvo una ambulancia del 061, la Policía Local de Vilagarcía, regulando la circulación porque los vehículos obstaculizaban la vía, y la Guardia Civil de Tráfico, que investiga las causas del siniestro.