Educación
El CEIP As Bizocas lanza un SOS: si no aumenta la matriculación, pierde un profesor
Abre un proceso extraordinario de llamamiento a la matriculación en Infantil y destaca sus servicios y beneficios frente a la «masificación de los grandes centros urbanos»
El CEIP Plurilingüe As Bizocas de O Grove ha lanzado un SOS, abriendo un proceso extraordinario de llamada a la matriculación para Infantil porque, de seguir el ritmo actual, van a perder un profesor para el próximo curso escolar, «una pérdida que afectaría directamente a la estructura pedagógica de la escuela», explican desde la dirección y la ANPA.
Quieren recordar a las familias los beneficios que tiene este centro, señalando que ahora mismo el único problema podría ser el problema de los autobuses desde el centro urbano, pero trabajan «activamente» en una solución.
Por lo demás, recuerdan que cuentan con servicios como Plan Madruga, un horario lectivo de 8.40 a 13.40 horas y comedor, con posibilidad de prolongar la estancia a las 16.00 horas. Pero sobre todo, quieren destacar sus virtudes «frente a la masificación de los grandes centros urbanos», pues ofrece «un modelo educativo alternativo». Como ventajas señalan una «educación individualizada», dadas las ratios reducidas, que permiten una «atención médica y pedagógica adaptada al ritmo del alumno».
En este listado incluyen un seguimiento exhaustivo, que posibilita «detectar y potenciar» capacidades; ambiente familiar; un entorno natural único, en la parroquia de San Vicente, lo cual permite usar el entorno paisajístico y natural como un aula viva, además de estimular y educar en múltiples valores y hábitos saludables.
Pero además de «garantizar una educación de máxima calidad», recuerdan que se trata también de una cuestión de «defender la supervivencia de los servicios públicos esenciales en el rural de O Grove» e invitan a las familias de niños de 0 a 3 años a visitarlos para conocerlos.
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