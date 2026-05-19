Carteles y soportes metálicos tirados afean la playa de A Lanzada a las puertas del verano

La playa de A Lanzada encara la época estival con una imagen que ha recibido las críticas de usuarios habituales, que lamentan la presencia de carteles informativos de todo tipo tirados por las dunas y junto a los tramos de paseo, así como estandartes metálicos para sujetar las banderas, por ejemplo, derribados o simplemente mantenidos en este paraje natural sin que parezcan tener una función concreta, afeando la vista del entorno.

Comprenden que la exposición a las inclemencias meteorológicas puede provocar daños y desperfectos como los señalados, pero consideran que el Concello de O Grove no está dando una atención al arenal con la suficiente frecuencia como para corregir esta situación que, aseguran, no esa nueva y ofrece un aspecto de abandono de la playa estrella de la localidad.

Así, señalan hasta media docena de paneles tirados por el suelo como si fueran basura; varios de los que contienen las normas del arenal y uno sobre el anidamiento del chorlitejo y la necesidad de respetarlo por ser una especie amenazada, entre otros.

Otro de los desperfectos denunciados por usuarios habituales de A Lanzada. / FdV

También refieren la presencia de soportes metálicos que un día tuvieron un panel y hoy solo lucen como un trasto oxidado o la señalización de prohibición de acceso con bicicletas arrinconada contra una zona de vallas como si fuera un despojo.

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Panel caído en la playa de A Lanzada. a / FdV

Dentro de un mes empezará la temporada alta turística y estos usuarios lamentan la imagen que se llevarán los visitantes sino se solucionan estos problemas, pero no solo eso, pues recuerdan que este paraje, que forma parte de la Rede Natura 2000, es un foco de visitantes durante todo el año, en cuanto los días empiezan a ser agradables y pasa la temporada de lluvias. Así, consideran esta situación como una desatención que tampoco tiene perdón a estas alturas.