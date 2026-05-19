Cambados renuncia a construir una nueva plaza de abastos y reformará la actual

Finalmente, el Concello de Cambados prescinde del proyecto de construcción de una nueva plaza de abastos y someterá la actual a una reforma integral. De hecho, ya está en marcha la realización del diagnóstico para evaluar su estado y potencialidades y definir sus necesidades, y el cuatripartito se reunirá con los placeros para concretar las obras. Además, el objetivo es ejecutarla en dos fases y ya ha solicitado fondos a la Diputación de Pontevedra.

En la mente del gobierno local ronda un presupuesto de unos 400.000 euros que devuelva el esplendor a un mercado que resiste bastante bien en un momento en que las plazas vivieron tiempos mejores. Hace años que pide a gritos una reforma, pero la falta del plan especial de ordenación portuaria, que ha tardado una década en llegar, impedía construir o realizar la rehabilitación en profundidad prevista ahora.

Precisamente, el proyecto viejo incumple la normativa urbanística y «Portos no permite su ejecución», explica el Concello sobre las alturas contempladas en una parcela que es de su titularidad. Pero no solo es eso, la idea presentada antes de las elecciones de 2015 por el gobierno popular contemplaba un edificio con dimensiones y prestaciones que el actual Ejecutado ve desproporcionado para las necesidades reales de la localidad. Además de que aquellos cuatro millones de euros en que fue presupuestado serían, con precios de hoy, el doble, por lo menos.

El concejal de Comercio, Tino Cordal, explica que la empresa contratada para esta parte trabajará en colaboración con la firma que redacte el proyecto de rehabilitación y que ambos documentos deben estar finalizados en diciembre para poder optar a financiación autonómica para las obras.

Esto será en el marco de conseguir el sello de Mercado Excelente, que es la vía abierta por la Xunta para conceder subvenciones de calado a este tipo de iniciativas y, de hecho, el Ayuntamiento ya lo intentó este año, pero el mercado no cumplía el mínimo.

El alcalde, Samuel Lago, destacó que «somos los primeros en acompañar el diagnóstico con el proyecto arquitectónico». También que van a mantener una reunión con los vendedores de los 40 puestos para conocer sus demandas y exponerles el plan de trabajo, pero además, según las autoridades, también deben cumplir una serie de requisitos, «una excelencia», para lograr ese título autonómico. «Tenemos que hacer un frente común para que las obras sean un éxito para todas las partes, especialmente para los vecinos de Cambados», añadió Cordal.

El diagnóstico no solo se centrará en las necesidades arquitectónicas, también analizará los puestos de venta, la diversidad de productos y la calidad y origen de los mismos, según las mismas fuentes.

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Su redactor cree que, juntar estos cuatros pilares, «va a garantizar un éxito absoluto» y destaca la preocupación del Concello en este asunto: «Visitamos el mercado juntos y estamos semanalmente en contacto, tienen clara la intención de la rehabilitación», explica en un comunicado.