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Cambados creará puestos de arquitecto y trabajador social con la amortización de tres plazas

El Concello modificará la Relación de Puestos de Trabajo

Fachada de la Casa Consistorial de Cambados.

Fachada de la Casa Consistorial de Cambados. / Noé Parga

Lucía Romero

Cambados

El Concello de Cambados va a introducir una modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para amortizar tres plazas vacantes y crear nuevas. Una es la prometida desde hace tiempo de un trabajador social y las otras dos son de arquitecto y una de técnico de administración general.

El alcalde y concejal de Persoal, Samuel Lago, explica, respecto al arquitecto que la intención es contar con un segundo profesional con esta cualificación para que uno se dedique a temas de expedientes, licencias… Y el otro a la redacción de proyectos y dirección de obras. Asegura que esto no supone un incremento de gasto en la relación de puestos de trabajo, pues se van a amortizar tres plazas con dotación presupuestaria, pero que se mantenían vacantes, como una de encargado de almacén y otra de coordinación de deportes y cultura.

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