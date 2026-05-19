Cambados creará puestos de arquitecto y trabajador social con la amortización de tres plazas

El Concello de Cambados va a introducir una modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para amortizar tres plazas vacantes y crear nuevas. Una es la prometida desde hace tiempo de un trabajador social y las otras dos son de arquitecto y una de técnico de administración general.

El alcalde y concejal de Persoal, Samuel Lago, explica, respecto al arquitecto que la intención es contar con un segundo profesional con esta cualificación para que uno se dedique a temas de expedientes, licencias… Y el otro a la redacción de proyectos y dirección de obras. Asegura que esto no supone un incremento de gasto en la relación de puestos de trabajo, pues se van a amortizar tres plazas con dotación presupuestaria, pero que se mantenían vacantes, como una de encargado de almacén y otra de coordinación de deportes y cultura.