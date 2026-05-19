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El cambadés Gumersindo Feijoo ingresa con honores en la RAGC

El catedrático de Ingeniería Química de la USC tomará posesión como numerario de la sección de Ciencias Técnicas

Gumersido Feijoo.

Gumersido Feijoo. / Cedida

Diego Doval

Cambados

El ingeniero químico Gumersindo Feijoo Costa, natural de Cambados y actual director del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnologías Ambientales (Cretus) de la Universidade de Santiago, ingresará mañana miércoles como académico numerario de la Real Academia Galega de Ciencias. El acto se celebrará a las 18.30 horas en el Pazo de San Roque, en Santiago, y estará abierto al público.

Feijoo, catedrático de Ingeniería Química de la USC, se incorporará a la sección de Ciencias Técnicas de la institución. Pronunciará el discurso titulado «Del dato al impacto: marco científico de la sostenibilidad», mientras que la laudatio correrá a cargo de la académica Herminia Domínguez, catedrática de Ingeniería Química de la Universidade de Vigo.

El presidente de la RAGC, Juan Lema, abrirá una sesión a la que está prevista la asistencia de representantes del ámbito científico, académico, cultural y político gallego, entre ellos la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, y el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro.

Gumersindo Feijoo es especialista en análisis de ciclo de vida y huellas ambientales aplicadas a la gestión ambiental, con especial atención al ecodiseño y la economía circular. Fue uno de los impulsores de la Red Española de Análisis de Ciclo de Vida y acumula una amplia trayectoria investigadora, con más de 350 artículos científicos, nueve patentes y participación en 26 proyectos europeos. Sus trabajos figuran, además, en documentos estratégicos de la Comisión Europea y de una veintena de países.

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