Vilagarcía de Arousa cierra 2025 con solvencia financiera y un remanente de 3,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa cerró el año 2025 con una liquidación presupuestaria «que vuelve a demostrar su solvencia financiera y, en general, la buena salud económica de la administración local», apuntó Ravella este lunes en un comunicado. De hecho, y según los informes técnicos, «no solo cumple con la regla de gasto, sino que acabó el ejercicio con un remanente de Tesorería de 3,5 millones de euros», añade la administración local.

De acuerdo con la ley, la mayor parte de ese dinero deberá ser destinado a la amortización de la deuda, lo que, según Ravella, muestra un nuevo dato positivo: el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento es en la actualidad del 34,07 por ciento, es decir, algo menos de la mitad del permitido legalmente (75%) para no tener que depender de autorizaciones externas para hacer cualquier inversión u operación crediticia.

Los dictámenes del servicio de Intervención indican que el Ayuntamiento cerró 2025 con un remanente para gastos generales y un resultado presupuestario positivos. Igualmente, destacan que la variable de ahorro neto también es positivo, por valor de 4,5 millones de euros.

«En los informes se ratifica la buena gestión de los mecanismos de recaudación municipal, con grados de ejecución de hasta el 99 por ciento en los impuestos directos, por ejemplo, y también la ejecución del presupuesto corriente, con un grado de realización próximo al 92 por ciento», añade el gobierno municipal.

La aplicación de los presupuestos para inversiones estrictamente ligados a 2025 rondó, en cambio, el 20%, «lo que se explica por la tardanza en la aprobación del presupuesto y la tramitación del préstamo a él ligado, y de hecho, precisamente por esa razón ahora mismo se están ejecutando inversiones aprobadas en el 2025», prosiguen en Ravella.

PSOE y BNG negocian en la actualidad el presupuesto de 2026

Otro dato que esgrime el Ayuntamiento de Vilagarcía para defender su gestión es que durante el año pasado, la carga financiera por habitante fue de 23,30 euros, cuando la media de los municipios del rango de población al que pertenece Vilagarcía es de 47,04.

«Es un ejemplo más de que, como viene sosteniendo el gobierno local desde que lo dirige Alberto Varela, es posible no solo mantener los servicios y ampliarlos -es el caso de los de carácter social- sino también hacer inversiones sin tener que incrementar la mayoría de tasas e impuestos», aducen.

«Y eso significa, igualmente, saber aprovechar las líneas de ayudas de otras administraciones o lograr, convocatoria tras convocatoria, fondos europeos que están detrás de la mayor parte de las grandes inversiones hechas en la ciudad en la última década».

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Entre tanto, los grupos políticos del PSOE y el BNG están ultimando las conversaciones para los presupuestos de 2026. Desde las filas nacionalistas señalaron que el acuerdo ya está muy próximo, si bien pusieron dos condiciones al PSOE: detallar por escrito plazos de ejecución de las obras propuestas por el BNG e iniciar los trámites para tener una residencia.