Obras
El puente de As Goritas de Cambados volverá a estar cerrado la próxima semana
El paso permaneció cortado hoy por una de las operaciones más complejas de sustitución de la viga más deteriorada
El puente de As Goritas en Cambados permaneció cerrado hoy para realizar una de las operaciones más complejas del proyecto de reparación y prolongación de su vida útil, la sustitución de la viga en peor estado.
Según Portos de Galicia, mañana martes reabrirá, pero está previsto cerrarlo nuevamente el lunes, martes y miércoles de la próxima semana.
Los cortes puntuales responden a la necesidad de garantizar la seguridad en los trabajos, pero el ente público indica que, si por alguna circunstancia justificada fuese preciso acceder a pie, se coordinaría el paso con la adjudicataria, pero en coche no se podrá pasar en ningún horario de los días de cierre previstos.
Cabe recordar que la isla tiene una importante bolsa de aparcamiento y es el único acceso al pantalán deportivo.
El proyecto lo está ejecutando la constructora Fonsán con una inversión de 400.000 euros de Portos. El plazo de ejecución es de seis meses y la Xunta espera que esté listo en verano.
Este incluye la limpieza, saneo, reconstrucción con mortero y aplicación de inhibidor de corrosión y mortero de impermeabilización elástico sobre toda la superficie de hormigón, además de la reposición de servicios afectados como alumbrado y farolas y la sustitución de la viga que era insalvable después de dos décadas soportando las inclemencias meteorológicas y los embates del mar.
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