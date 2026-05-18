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Agricultura

Piden la Indicación Xeográfica Protegida para el pimiento de Vilanova y el repollo de Corón

El Bloque Nacionalista Galego insta al Ayuntamiento a solicitar la protección de ambas variedades locales para aumentar su valor en el mercado

La portavoz del BNG de Vilanova, Carmela Alfonso, en un pleno.

La portavoz del BNG de Vilanova, Carmela Alfonso, en un pleno. / Noe Parga

Anxo Martínez

Vilanova

El Bloque Nacionalista Galego de Vilanova de Arousa presenta una moción en la que insta a la corporación municipal a proponer que el "pimiento de Vilanova" y el "repollo de Corón" sean protegidos por un sello de Indicación Xeográfica Protexida.

La portavoz nacionalista, Carmela Alfonso, plantea que se trata de "ecotipos locales cultivados desde hace generaciones por los agricultores del entorno", dando como resultado "un producto diferenciado y de gran calidad".

"La selección practicada por los agricultores locales así como su cuidado por evitar hibridaciones indeseadas fueron factores decisivos a la hora de obtener un pimiento y un repollo de características bien delimitadas".

Por ello, el Bloque de Vilanova plantea en su moción que el Ayuntamiento inste a la Consellería do Medio Rural ha iniciar los trámites para la protección de ambas plantas como Indicación Xeográfica Protexida, lo que ayudaría a aumentar el valor de ambos productos en el mercado.

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El BNG sostiene que esto ayudaría a preservar las variedades locales, a conservar la herencia cultural y a mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

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