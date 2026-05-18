O Salnés creará una experiencia virtual tipo «Street View» para sus rutas xacobeas

La Mancomunidade do Salnés quiere crear una experiencia virtual que permita conocer desde cualquier dispositivo sus rutas xacobeas, con un sistema similar al famoso «Street View» de Google que, además, permita a los peregrinos conocerlas previamente para planificar su visita.

La entidad supramunicipal ha sacado a licitación la asistencia técnica necesaria para diseñar, producir e implantar esta experiencia digital interactiva por un precio de 34.000 euros que sufragará con los fondos europeos concedidos por el Ministerio de Turismo. En concreto, para la modernización de los destinos turísticos aplicando las TIC´s.

La solución propuesta por el adjudicatario tendrá que permitir la exploración virtual de la Variante Espiritual del Camiño Portugués y la Ruta del Padre Sarmiento mediante contenidos visuales 360 grados georreferenciados, además de incorporar una navegación visual intuitiva tipo Street View, que permita avanzar, retroceder, explorar el entorno y acceder a puntos de interés vinculados al recorrido que, en principio serán nueve, y de los que se ofrecerá información complementaria mediante contenidos interactivos para comprender su valor cultural, patrimonial, paisajístico, etnográfico o del tipo que sea.

También debe poder integrarse en la web oficial de la entidad y permitir el acceso al usuario desde los navegadores habituales de todo tipo de dispositivos sin necesidad de instalar una aplicación específica. Asimismo, debe incorporar recursos visuales de orientación inspirados en experiencias tipo Live View, mediante elementos gráficos superpuestos sobre el mapa, el visor 360 grados o el entorno de navegación digital. Esto con sensación de continuidad y la aparición de flechas, referencias direccionales, iconos de señalización, puntos de decisión, cruces, desvíos o indicaciones de continuidad del trazado.

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El objetivo final es que el usuario tenga una herramienta útil mediante la cual pueda explorar los tramos principales, conocer sus principales puntos de interés y planificar previamente el recorrido con mayor información y seguridad para, por ejemplo, organizar sus etapas para concretar lugares de pernocta, descanso, comida... De este modo, se pretende «reforzar la promoción turística digital de O Salnés» y también obtener métricas básicas para conocer las preferencias y comportamientos de los peregrinos para planificar estrategias de futuro.