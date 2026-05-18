La ingeniera Delfina Carballo y el Grupo Copo, distinguidos por Coitivigo en su celebración anual

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo (Coitivigo) celebró este fin de semana en el Hotel Louxo Talaso Isla de La Toja la fiesta de la patronal, realizando la habitual entrega de sus insignias de plata (25 años) y oro (50 años) a los colegiados con las correspondientes antigüedades en la profesión. También de las distinciones honoríficas de Colegiada de Honor y Empresa Distinguida, que recayeron en Delfina Carballo Rodríguez y el Grupo Copo.

Esta celebración de confraternidad contó, una vez más, con la presencia del secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, subrayando el relevante papel de estos profesionales en el desarrollo industrial y tecnológico de Vigo.

El mandatario autonómico participó en la entrega de uno de los galardones en representación del presidente de la Xunta. El concedido al Grupo Copo, que recogió su CEO, José Antonio Rodríguez Estévez. «Una empresa gallega ejemplar: industrial, innovadora, internacionalizada y comprometida con su territorio. Su historia es una historia de esfuerzo, tecnología, talento y contribución al futuro de la automoción», destacaron desde el Colegio.

El CEO del Grupo Copo recogió la distinción. / Ramon Vaquero

Entre sus principales logros subrayaron «su consolidación como proveedor internacional de automoción. En 2024, Grupo Copo alcanzó unas ventas de 209 millones de euros, superando la barrera de los 200 millones y creciendo alrededor de un 10% respecto al año anterior. Estas cifras muestran su capacidad para generar actividad industrial, empleo cualificado y valor tecnológico desde Galicia. También merece especial mención su apuesta por la I+D+i».

En cuanto a a la Colegiada de Honor, explicaron que Delfina Carballo Rodríguez fue la primera mujer titulada en Ingeniería Técnica Industrial Mecánica Estructuras en España. Recibió la distinción de manos de José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, en representación del colectivo. Y por una trayectoria que «destaca por su carácter pionero, su vocación docente y su aportación a la presencia de la mujer en la ingeniería técnica y la educación industrial en España».

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Salón con los asistentes al evento. / Ramon Vaquero

Pues desde Coitivigo relatan que hace más de sesenta años, «en una sociedad marcadamente de hombres, y mientras veía a sus compañeros muy bien colocados en diferentes empresas, tuvo que buscar su propio camino, y lo haría en la enseñanza. Primero en una academia, donde enseñaba matemáticas y después aprobó las primeras oposiciones al Estado para ser profesora de Formación Profesional de Tecnología del Automóvil, y de Bachillerato Tecnológico ya en los últimos años». Más de tres décadas en las que ha contribuido a formar a generaciones de estudiantes.