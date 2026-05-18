Ramón Caride gana un nuevo premio literario con 150 palabras

El escritor de Cambados Ramón Caride Ogando ha ganado un nuevo premio literario. En esta ocasión, el de microrrelatos de la marca de diseño gallego Ozoco GZ que, entre otros, cuenta con la colaboración de la Editorial Galaxia.

La pieza ganadora se llama «Yael soña» y sigue la temática propuesta para este año, que era el miedo. Ya está disponible en las redes de la organización de este certamen en el que «Un disparo» de Sonia Corral Franco quedó de finalista.

Se trata de la decimocuarta edición de este certamen cuyo propósito es animar la producción en lengua gallega. En esta ocasión, se eligió el miedo como tema porque «es un sentimiento que nos une a todos, hombres y animales, un sentimiento común sin el cual no sería posible la propia supervivencia».

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Las bases establecían un máximo de 150 palabras. El jurado estuvo compuesto por los escritores Alba Rodríguez Saavedra, Manuel Esteban Domínguez, Óscar Reboiras Loureiro, Rita Doallo y Fernando Miranda Estévez, activista cultural.