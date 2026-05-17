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Obras a la vista

Los vilagarcianos aplauden la inminente reforma de Vicente Risco

La actuación prevista por Ravella incluye la mejora de la céntrica plaza de España

Uno de los carteles que anuncian, en la plaza de España, la actuación prevista en el entorno.

Uno de los carteles que anuncian, en la plaza de España, la actuación prevista en el entorno. / M. Méndez

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

Vecinos, hosteleros y comerciantes del entorno de la plaza de España y la calle de Vicente Risco se felicitan por el inminente inicio de las obras de humanización previstas en esa zona, después de que el Concello de Vilagarcía anunciara que arrancarán el mes que viene.

Algunos ciudadanos pronostican que será «una importante mejora para todos», que es algo en lo que abunda el gobierno de Alberto Varela cuando explica que de este modo se ampliará el plan de embellecimiento de calles y plaza que ha trazado para lograr un «nuevo modelo de ciudad».

El mismo, cabe recordar, que permitió actuar en calles como Arzobispo Lago y Clara Campoamor, entre otras.

En el caso de la obra propuesta para Vicente Risco y la plaza de España, donde ya están instalados los carteles de obra que detallan las características de la misma, hay que recordar que cuenta con un presupuesto de 365.000 euros.

La calle Covadonga y la plaza de España.

La plaza de España y la calle Covadonga. / M. Méndez

En Ravella remarcan que la remodelación de Vicente Risco y el lateral de la plaza de España con el que limita dicha calle «irá acorde estéticamente» con las vías adyacentes de Arzobispo Andrade y Covadonga, siendo esta última la que conecta esa zona con la plaza de Galicia.

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Esto quiere decir que se instalarán pisos de piedra y una vía de plataforma única con prioridad peatonal. Además, se colocarán bancos, luminarias y árboles, todo ello acompañado de labores de mejora en las canalizaciones de saneamiento, pluviales y telefonía.

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