Los trabajadores del Hospital do Salnés se conjuran para «seguir dando ejemplo»

«Tenemos que seguir trabajando como hasta ahora y esforzándonos siempre al máximo para que el Hospital do Salnés siga siendo un ejemplo para toda Galicia y toda España». Con estas palabras arengó a la «tropa» la vilagarciana Concepción Abellás, más conocida como Conchín y directora de Enfermería del área sanitaria Pontevedra-O Salnés.

Lo planteó de este modo desde el convencimiento de que «las cosas se están haciendo bien» y de que los facultativos, el personal de Enfermería y en general todos los trabajadores que forman parte de la «familia» del Hospital do Salnés «tenemos clarísimo que nos debemos a nuestros pacientes».

Un mensaje que lanzó siendo también sabedora de que en la plantilla de este centro médico «se ha creado un vínculo muy importante».

Un momento de la fiesta de la plantilla del Hospital do Salnés con motivo de la celebración del 25 aniversario del centro. / FdV

Y así quedó patente en la fiesta celebrada ayer en las instalaciones de Pazo Baión, en Vilanova de Arousa, donde los trabajadores de las distintas especialidades existentes en el Hospital do Salnés se reunieron para celebrar por todo lo alto el 25 aniversario del centro.

Muchos ya se habían encontrado el jueves, en el acto conmemorativo oficial desplegado en el Auditorio Municipal de Vilagarcía, con asistencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela; y el gerente del área sanitaria, Julio Flores, entre otras autoridades.

Pero ayer quisieron encontrarse de nuevo, esta vez de una manera mucho más informal y divertida, y de ahí la fiesta vivida en Pazo Baión, donde pudieron disfrutar de un almuerzo, la visita a la bodega, un servicio de merienda que se prolongó hasta que ya se acercaba la noche y música en directo.

La propia Conchín Abellás ejerció de maestra de ceremonias, como ya había hecho en el acto oficial del jueves, para lo cual tuvo que reunir todas las fuerzas que le quedaban después del duro golpe personal y familiar sufrido hace menos de un mes con la muerte de su hermana, Rosina María Abellás Álvarez, a la que estaba muy unida.

En cierto modo, Conchín Abellás convirtió su activa participación en estos actos, en los que no pudo evitar emocionarse, en una especie de homenaje póstumo a su querida Rosina, a la que tuvo muy presente en todo momento.

Como la tuvieron en su recuerdo el propio Alfonso Rueda, del que Rosina fue estrecha colaboradora en la Consellería de Presidencia, y todos aquellos que en algún momento tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado y/o la suerte de contar con su amistad.