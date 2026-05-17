Prevención
Reparto de chalecos y refrescar conceptos: Cambados protege a sus mayores frente a los atropellos
El Concello y la DGT ofrecen este martes una charla sobre seguridad vial antes las preocupantes cifras en lo que va de año en la provincia
El Concello de Cambados ofrecerá este martes, a las 10.30 horas, en la Casa da Calzada, una charla de seguridad vial dirigida a la población mayor.
La cita incluye el reparto de chalecos reflectantes y tiene el propósito de que los asistentes refresquen conceptos y sensibilizar a este colectivo de la importancia de la seguridad vial, sobre todo respecto a los atropellos.
El concejal de Terceira Idade, Tino Cordal, explica que Cambados ha sido de los «muy pocos Concellos» que han recogido la oferta de la Jefatura Provincial de Tráfico de realizar este tipo de charlas ante la preocupación generada por las cifras: en lo que va de año, cinco peatones murieron y todos tenían entre 77 y 89 años.
Dos de ellas fueron en pasos de peatones, se produjeron en carreteras de todo tipo de titularidad, con buena y mala visibilidad, con distintas limitaciones de velocidad y con infracciones atribuibles tanto a peatones como a conductores. De hecho, serán coordinadores de seguridad vial de este cuerpo de la Guardia Civil quienes la impartan.
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