El pulgón causa estragos en el campo arousano por la prohibición de insecticidas eficaces

El pulgón está haciendo estragos este año en el campo arousano. Desde noviembre, los agricultores no pueden emplear productos fitosanitarios basados en el espirotetramato, una materia activa que históricamente fue eficaz en el control de este insecto, pero que ha dejado de estar autorizada en los países de la Unión Europea por sus efectos adversos sobre las abejas y ciertos animales acuáticos, y la sospecha, no confirmada aún, de que pudiese suponer un riesgo para los seres humanos. Pero al no existir en el mercado un producto alternativo igual de bueno contra el pulgón, los daños en el campo se han multiplicado.

Según datos de la cooperativa agrícola Horsal, el 60 por ciento de la lechuga plantada por sus socios durante la campaña de otoño-invierno se ha visto afectada por esta plaga, causando un daño económico enorme tanto a productores como a la propia sociedad.

El pulgón (aphididae) ha atacado igualmente muy duro las plantaciones jóvenes de pimiento tipo Padrón, aunque en este caso en Horsal confían en que la afectación final sea mucho más moderada, puesto que se espera que la presencia del pulgón vaya a menos a medida que suban las temperaturas; y porque en el caso del pimiento, sí existen algunos métodos de control que dan resultado.

Un cultivo sano de lechugas en invernadero, en O Salnés. / Noe Parga

La prohibición de uso de los productos con espirotetramato (la marca comercial más conocida es Movento) es a nivel europeo, y entró en vigor de manera definitiva en noviembre pasado, una vez caducó su autorización. Las consecuencias en el campo se notaron enseguida. Numerosos países reportaron daños severos por pulgón, hasta el extremo de que varios de ellos solicitaron a las autoridades europeas permiso para volver a utilizar durante un máximo de 120 días (cuatro meses) productos como el Movento.

Europa ha permitido este uso excepcional a varios países, para evitar el colapso de las cosechas, y a día de hoy países como Francia, Italia o Grecia tienen permiso para emplear el espirotetramato, eso sí, de forma temporal y bajo un control muy estricto.

En países como Francia o Italia sí se ha autorizado el uso de espirotetramato durante cuatro meses

En España, varias organizaciones agrarias dieron la voz de alarma sobre los estragos que estaba causando el pulgón entre finales de febrero y principios de marzo de este año. Donde más se escucharon las protestas fue en Almería (una de las grandes regiones agrícolas del país), hasta el extremo de que la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno central que pidiese la excepción de los 120 días para volver a usar el insecticida más eficaz.

En Galicia, la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca) se sumó a esta petición. En primer lugar, el Gobierno central tiene que dar el visto bueno al uso excepcional y temporal del producto, y después tiene que ratificar la autorización la comisión europea.

En Horsal, que forma parte de Agaca, están muy preocupados por las pérdidas que está originando el pulgón en la lechuga, con plantaciones enteras muy afectadas. Por ello, y a la espera de que Madrid mueva ficha sobre el uso temporal de espirotetramato, si finalmente lo hace, los técnicos de la cooperativa llevan meses probando con métodos alternativos.

Así, han realizado ensayos con productos ofrecidos por otras casas comerciales, pero los resultados no son del todo buenos; en el caso del pimiento de Padrón, siguen trabajando con técnicas de control biológico, mediante la suelta de insectos como Aphidus colemani (una avispilla), chrysopas o mariquita, así como con el empleo de plantas banker, que actúan como reservorios de cría para los depredadores naturales del insecto que se pretende combatir.

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En otoño harán un nuevo ensayo en campos de lechuga con un producto elaborado a base de extractos vegetales, en un invernadero que tenga riego por goteo. Neira Vila, ingeniera técnica agrícola, y profesional de Horsal, advierte de que hay mucho trabajo por delante. «La presión del pulgón está siendo muy alta y nos hemos quedado sin herramientas».