Letras Galegas
Arousa festexa polo tesouro dun pobo e alza a voz para darlle «unha longa vida»
As rúas e prazas enchéronse hoxe con todo tipo de manifestacións artísticas e culturais e tamén con berros de reivindicación para festexar o tesouro dunha lingua propia e reclamar para ela unha longa vida
Arousa festexou hoxe o Día das Letras Galegas enchendo rúas e prazas con todo tipo de manifestacións artísticas e culturais e tamén con berros de reivindicación, como na Illa, onde poden sacar peito, pero non son inmunes á preocupante caída de galegofalantes.
«Os nenos non o falan ou o que é peor, non están en condicións de falalo, así que facemos un chamamento para que a xente eduque na lingua galega porque é un tesouro e non pecha portas, senón que as abre e lles dará seguridade aos máis novos de ter unhas raíces para andar polo mundo», expuxo a pregoeira deste ano, Helena Domínguez.
Nesta vila, a navegación tradicional galega serviu de fío condutor para os festexos, pois o seu léxico, dende a onomástica naval ata a máis pequena peza dunha embarcación, a denominación dos cons do mar ou das ferramentas e técnicas empregadas na carpintería de ribeira representan a riqueza da expresión propia dun pobo
Así que, un ano máis, non faltou a botadura da asociación Dorna tras meses de restauración da «D´Chola» e «Caprichosa», aínda que esta última está pendente dalgúns detalles e aínda non puido tocar auga.
Non son nomes produto do azar, teñen un significado para os isleños que as doaron a esta entidade, a cal xa conta cunhas 40 embarcacións, incluíndo as apradiñadas. Máis concretamente, son alcumes que «tamén con un patrimonio inmaterial, un sistema de identificación infalible porque Benito Dios y Francisco Otero… Cantos hai na Illa?», exclamou a tamén mestra e investigadora.
No caso da segunda, vén dalgo tan sinxelo como que Os Berrechos, a familia de Mari, a súa anterior dona, rexentou durante moitos anos a cafetería Caprichos. E en canto á outra dorna, Domínguez desvelou un segredo para moitos e activou un recordo para algúns, pois un día, cando o seu anterior patrón era un neno, tivo a idea de ouriñar sobre unhas vieiras abertas no Chazo, pero unha pechouse e acabou correndo pola praia chorando pola súa «picholiña» que, co paso do tempo, quedou en Chola.
E así, no porto do Xufre, incháronse velas como peitos de orgullo «polo legado dos nosos antergos, que temos a responsabilidade e a obriga de perpetuar», e con desexos de «longa vida á lingua galega» entre aplausos dos asistentes a este programa especial, que chegaron en pasarrúas tras gozar de actuacións na praza do Regueiro.
A música e o baile foron unha constante durante toda a xornada nas comarcas do Salnés e do Ullán. Como en Cambados, coa Banda de Música de Castrelo. Ou en Vilagarcía, que inaugurou exposición no Gato Negro e celebrou o acto central coa ofrenda floral realizada polo alcalde, Alberto Varela, e a concelleira de Cultura, Sonia Outón, diante do monumento a Rosalía de Castro.
Un símbolo, como Begoña Caamaño, a escritora, xornalista e activista á que se lle dedican as Letras deste ano e cuxa memoria estivo presente en todos os actos. Nestes días tamén centrou outras actividades como a interesante e emotiva charla sobre a súa figura e legado ofrecida por Antonio Italiani aos usuarios de Vellos Tempos do Grove.
Unha das protagonistas da festa na vila meca foi a Asociación Cantodorxo, cunha nova edición da súa homenaxe ás Letras que sempre aproveita para celebrar a boa saúde dunha entidade con máis dun centro de alumnos dos cales, case todos son de baile e música tradicional galega.
Onte amosaron na praza do Corgo o seu bo facer as «Barceliñas», «Lousiñas», «Paxareiras», «Ruliñas», «Raeiras», «Cantodorxiñas», «Moreiras» e o grupo da escola de gaitas. Artistas de idades comprendidas entre os tres e os 60 anos que logo recuperaron forzas cun picoteo e que, coma sempre, repartiron un agasallo que nesta ocasión foi uha camiseta conmemorativa.
Sen esquecer as feiras do libro de Nobel e Edigroves con descontos pola compra de libros en galego e un mercadiño de oportunidades e un obradoiro de artesanía no segundo caso.
Ademais, en Vilanova tivo lugar a V Xuntanza dos Muíños de Currás no que grupos de amigos e familias reuníronse para gozar dunha comida campestre organizada polo Concello neste entorno de enorme valor etnográfico e paisaxístico da vila.
E no caso da Illa, Dorna tamén aproveitou para entregarlle a bandeira gañada en Cabo de Cruz a Xabi Pena e Uxío Allo, os profesores do curso de vogar que impartiron este ano. Foi nos momentos previos ao bautismo de mar das novas dornas dese exército pacifista na defensa do galego.
