«Cen Follas» desvela la faceta desconocida de un industrial cambadés y el eco de los Danzantes de Cobas en USA

El sexto número de la revista cultural «Cen Follas» está a punto de ver la luz y entre los descubrimientos que podrán hacer sus lectores en esta ocasión, está la faceta más desconocida de un industrial cambadés o el eco de los Danzantes de Cobas en Nueva York. La presentación tendrá lugar el día 22, a las 20.00 horas, en los jardines de la biblioteca de Cambados.

La nueva edición se extiende por 156 páginas y está contenida con una sorprendente portada; una fotografía de un granadino que acabó viviendo en Galicia, José Samaniego, y que retrata a una actriz de principios del siglo XIX dando vida al personaje de la raza en «O Mariscal».

Un tesoro documental guardado en la Real Academia de Belas Artes y que se completa en el interior con un artículo del académico Paco Fernández Rei sobre el centenario de esta obra de Cabanillas, desarrollando una exposición aún visitable en el museo y que aprovecha para hablar de la influencia de los autores irlandeses y la repercusión de un libreto que marcó un hito en la dignificación y modernización de la escena gallega.

El autor y salvaguarda de la navegación tradicional Xaquín Cuíñas aporta un artículo sobre la gamela de Cambados, una tipología propia y única que el Clube Mariño Salnés está en proceso de reproducción y, de paso, toca el caso de otras rías gallegas.

En asuntos literarios, el historiador Sindo Mosteiro firma una segunda parte de documentación sobre Cambados de Cotarelo Valledor, transcrita de manuscritos y mecanoescritos recuperados, y también aporta una investigación sobre la romería de A Pastora, exhibiendo imágenes y artículos dedicados a una de las fiestas más emblemáticas por parte de Emilia Pardo Bazán en el diario catalán La Dinastía y de la benefactora Dolores del Valle en la prensa francesa; en el L’Univers.

«Cen Follas» también reproduce textos varios y poemas de Vicente Otero, fallecido en 1969, desvelando una pasión desconocida para el público en general, que ahora podrá leer sus poemas de amor, sobre la sociedad del tiempo que vivió… Y los desconocidos podrán ponerle cara gracias a una caricatura que le hizo otro enamorado de las artes, como fue el funcionario de prisiones Augusto Magariños.

En el apartado de Verbas Bellas, otro de los habituales, Iago Pillado, rescata la presencia de la singular formación meañesa en el mítico New York Times en los años 90.

No falta la sección de creación, que cuenta con poemas de Sofía Muñiz, ganadora del premio O Facho; unos collages de Lois Magariños, Cosega; y en esta ocasión, José Vaamonde, ofrece una ficción basada en hechos reales, cuando un libro en un tren europeo le conectó con el biógrafo de uno de sus escritores favoritos.

El día de la presentación, que está incluida en el Mes das Letras Galegas, se podrán comprar ejemplares de la revista y también de la colección poética que la asociación Cen Follas ha creado recientemente; una aventura editora que asumen con gran ilusión y que ya ha recuperado voces locales como las de Augusto Chaves y Xosé María Vila Ribadomar.

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Después, también estará disponibles en librerías de la villa y la comarca con el propósito de seguir sufragando un proyecto altruista, por amor al arte, la historia, las letras y el patrimonio que nació hace una década.