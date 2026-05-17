El puente de As Goritas de Cambados cierra desde este lunes por las obras

Portos de Galicia comunica que mañana lunes, a partir de las 7.00 horas, se va a cerrar el puente de As Goritas de Cambados al paso para la ejecución de las obras de rehabilitación. Posteriormente, se irá abriendo y cerrando puntualmente a medida que avancen los trabajos con el fin de provocar las menores molestias posibles a los usuarios de esta zona de aparcamiento y el acceso al pantalán deportivo.

La constructora Fonsán inició hace unos días este proyecto financiado con 400.000 euros por Portos de Galicia. El objetivo es prolongar la vida útil de la estructura y frenar la corrosión tras más de dos décadas de exposición continuada a la acción del mar y las inclemencias meteorológicas. De hecho, aunque el estado general «es adecuado», es necesario sustituir por completo una de las vigas y este proceso más crítico, así como otros, requerirán la realización de cortes puntuales del paso.

Fonsán actuará en este puente de 60,5 metros de largo distribuidos en cinco vanos, de tal manera que podrá recuperar años de vida útil y mantener su capacidad estructural mediante la eliminación y control de los procesos de corrosión existentes en distintas zona de la estructura y las vigas. Desde la firma indican que su estado general es adecuado, pero años de embates del mar y de inclemencias meteorológicas han acelerado su degradación progresiva. De hecho, la viga a sustituir, que forma parte del armazón, presenta un «deterioro significativo», está muy corroída y es insalvable.

Las mismas fuentes destacan la singularidad de la actuación, en un entorno «especialmente exigente, condicionado por la acción de las mareas, la proximidad al núcleo urbano de Cambados y la necesidad de mantener operativo el acceso al puerto deportivo durante gran parte de la obra«, lo cual le ha llevado a planificar fases específicas para generar las menores molestias posibles.

No es el único proyecto que lleva el sello de esta constructora en Galicia, donde lleva más de una década desarrollando proyectos vinculados a infraestructuras, rehabilitación integral y edificación singular. Así, también ejecutó la reparación estructural del puente Gundián sobre el Ulla, la rehabilitación del muelle bateeiro de Moaña o la ampliación de la planta de lenguado de Cambados.

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Esto es producto de una «relación profesional y humana muy estrecha, basada en la confianza construida a lo largo de los años con clientes, administraciones, equipos técnicos y colaboradores locales», destacan en un comunicado.