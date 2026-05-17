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Fiestas

Catoira se prepara para la entrañable romería de San Cibrán el domingo 24

Familias y amigos peregrinarán hasta la capilla de Dimo, que contará con un programa musical

Edición del año pasado de la romería de San Cibrán de Dimo.

Edición del año pasado de la romería de San Cibrán de Dimo. / Noé Parga

Lucía Romero

Catoira

Catoira celebrará el domingo 24 una de sus romerías más emblemáticas, la de San Cibrán, en la que familias y grupos de amigos peregrinan hacia la pequeña capilla de Dimo y celebran una comida campestre. Además, la asociación de Vecinos Batán ofrece un programa musical para amenizar la jornada.

La primera misa tendrá lugar a las 8.00 horas en la iglesia parroquial de Catoira y posteriormente, los asistentes saldrán en procesión hacia la ermita. Ya en lugar habrá misas rezadas a las 9.00, 10.00, 11.00 y 12.00 horas. La cantada llegará a la una de la tarde y a las seis tendrá lugar otra rezada en honor a San Cibrán.

Desde la comisión, la asociación de vecinos de Batán de Dimo, animan a la ciudadanía en general a participar en una jornada para la que han contratado a las pandereteiras Muíños do Vento de Catoira y a los grupos Os Mersenarios y Brisas do Ulla.

El Concello de Catoira y la comunidad de montes de la parroquia colaboran en esta cita que atrae a romeros llegados a pie incluso desde otras localidades próximas, como Vilagarcía o Caldas de Reis.

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Sobre todo, llama la atención la gran cantidad de grupos de amigos y familias que deciden pasar toda la jornada festiva en el entorno de la capilla dedicada a San Cibrán, acudiendo temprano para hacerse con un hueco para disfrutar de la comida campestre.

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