El buen tiempo anima las jornadas de exaltación del pescado azul en O Grove

La hostelería de O Grove está inmersa en las jornadas gastronómicas ideadas por la patronal para deleitar paladares a base de pescado azul.

Una docena de establecimientos colaboran en la causa con Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) en esta nueva acción promocional, la cual, sin duda, se está viendo beneficiada por el buen tiempo reinante, como también por la llegada a la villa meca de visitantes atraídos por la celebración de eventos como la maratón Entre Rías, que une cada año A Toxa con Sanxenxo.

Comensales en Taberna Herlogón. / FdV

José Manuel González Benavides, propietario del restaurante Tapería Herlogón, explica que «el buen tiempo está animando a la gente, y en nuestro caso concreto debo decir que estamos arrancando muy bien esta segunda edición de las jornadas del pescado azul».

Entre este negocio –situado tras la casa consistorial– y los demás establecimientos participantes ponen al alcance de los clientes diferentes preparaciones elaboradas a partir de bonito, anguila, anchoa, boquerón, pez espada, sardina, caballa y jurel, entre otras especies.

Por estas y otras razones, como también por estos y otros peces, mariscos y cefalópodos, las jornadas gastronómicas son una buena oportunidad para saborear la afamada cocina meca.

Al igual que se trata de una propuesta más con la que seguir posicionando al Concello de O Grove como «comedor de Galicia».