El buen tiempo anima las jornadas de exaltación del pescado azul en O Grove
La villa ejerce como referente culinario en Galicia
La hostelería de O Grove está inmersa en las jornadas gastronómicas ideadas por la patronal para deleitar paladares a base de pescado azul.
Una docena de establecimientos colaboran en la causa con Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) en esta nueva acción promocional, la cual, sin duda, se está viendo beneficiada por el buen tiempo reinante, como también por la llegada a la villa meca de visitantes atraídos por la celebración de eventos como la maratón Entre Rías, que une cada año A Toxa con Sanxenxo.
José Manuel González Benavides, propietario del restaurante Tapería Herlogón, explica que «el buen tiempo está animando a la gente, y en nuestro caso concreto debo decir que estamos arrancando muy bien esta segunda edición de las jornadas del pescado azul».
Entre este negocio –situado tras la casa consistorial– y los demás establecimientos participantes ponen al alcance de los clientes diferentes preparaciones elaboradas a partir de bonito, anguila, anchoa, boquerón, pez espada, sardina, caballa y jurel, entre otras especies.
Por estas y otras razones, como también por estos y otros peces, mariscos y cefalópodos, las jornadas gastronómicas son una buena oportunidad para saborear la afamada cocina meca.
Al igual que se trata de una propuesta más con la que seguir posicionando al Concello de O Grove como «comedor de Galicia».
Suscríbete para seguir leyendo
- Herido grave el tripulante de una dorna arrollado por una embarcación rápida en O Grove
- El rey emérito almuerza empanada de chocos, tortilla y mero a la brasa en Meaño
- «El Corte Inglés de Cambados» busca nueva vida en grandes multinacionales
- A Illa de Arousa tendrá un camping privado para autocaravanas con capacidad de 80 vehículos
- Trasladan a Moaña un remolcador de 56 años abandonado en Vilagarcía
- Una trabajadora de CC OO, herida en la sede vilagarciana del sindicato tras una «discusión»
- El robot sulfatador autónomo S500 Pro supera con éxito su prueba en viñedos de Rías Baixas
- Adiós a Maluca Durán, la fundadora del emblemático restaurante Posta do Sol de Cambados