Educación
Actos de graduación cierran una etapa clave en los institutos Castro Alobre y O Carril
Vilagarcía
El curso escolar está llegando a su fin y hay niveles educativos en los que no es un año más, sino un cambio de etapa en muchos sentidos.
Es el caso de los estudiantes que terminarán sus estudios de Bachillerato y que estos días están celebrando actos de graduación en los diferentes centros educativos arousanos.
Unos eventos que siempre se festejan de manera especial, con intervenciones del profesorado, del alumnado, actuaciones musicales y otros momentos para que la despedida sea especial.
Ha sido el caso estos días de los institutos de Vilagarcía Castro Alobre y O Carril, donde también hubo entrega de regalos y, como en todos, grandes fotos para el recuerdo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Herido grave el tripulante de una dorna arrollado por una embarcación rápida en O Grove
- El rey emérito almuerza empanada de chocos, tortilla y mero a la brasa en Meaño
- «El Corte Inglés de Cambados» busca nueva vida en grandes multinacionales
- A Illa de Arousa tendrá un camping privado para autocaravanas con capacidad de 80 vehículos
- Trasladan a Moaña un remolcador de 56 años abandonado en Vilagarcía
- Una trabajadora de CC OO, herida en la sede vilagarciana del sindicato tras una «discusión»
- El robot sulfatador autónomo S500 Pro supera con éxito su prueba en viñedos de Rías Baixas
- Adiós a Maluca Durán, la fundadora del emblemático restaurante Posta do Sol de Cambados