Actos de graduación cierran una etapa clave en los institutos Castro Alobre y O Carril

El curso escolar está llegando a su fin y hay niveles educativos en los que no es un año más, sino un cambio de etapa en muchos sentidos.

Es el caso de los estudiantes que terminarán sus estudios de Bachillerato y que estos días están celebrando actos de graduación en los diferentes centros educativos arousanos.

Alumnado del IES O Carril en su graduación. / FdV

Unos eventos que siempre se festejan de manera especial, con intervenciones del profesorado, del alumnado, actuaciones musicales y otros momentos para que la despedida sea especial.

Noticias relacionadas

Ha sido el caso estos días de los institutos de Vilagarcía Castro Alobre y O Carril, donde también hubo entrega de regalos y, como en todos, grandes fotos para el recuerdo.