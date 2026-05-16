La carga de trabajo en Servizos Sociais enfrenta a PP y gobierno de Cambados

La situación en los Servizos Sociais de Cambados ha enfrentado al PP y al gobierno local. Mientras que la oposición denuncia la existencia de un «colapso total» y lo atribuye a promesas incumplidas de reforzarlo, la concejala Regina Núñez le acusa de «cinismo político» porque «su propio partido, desde la Xunta, es el principal responsable de la infrafinanciación» del servicio.

El grupo de Sabela Fole relata que han recibido quejas de vecinos y despachos de abogados y del sector jurídico porque los trabajadores «están desbordados» para hacer frente al proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que «se está retrasando hasta el punto de que dudan de que todos los solicitantes puedan llegar a tiempo para beneficiarse de la medida».

Y a esto añade la existencia de «problemas» en otras atenciones, como demandas diarias de los vecinos, la apertura del plazo para solicitar la tarjeta de alimentos, atender informes requeridos por los juzgados... Dibuja un «atasco burocrático» del que culpa al cuatripartito, porque los trabajadores «están haciendo lo imposible», pero el Ejecutivo «lleva todo el mandato prometiendo más trabajadores, pero sin hacerlo efectivo», además de asegurar que también hay carencia de medios técnicos.

En su réplica, la concejala de Servizos Sociais reiteró lo dicho el año pasado, que van a crear una plaza de trabajadora social, no obstante, defendió que el área está «funcionando con total normalidad dentro del elevado volumen de trabajo que hay actualmente en todos los Concellos» y que cumplen la ratio de personal para un concello de su categoría. Es más, «somos el de la comarca con mayor dotación».

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Asimismo, considera «desafortunado que use un tema tan sensible» para «hacer ruido político» y que «si realmente le preocupase la situación, lo primero que haría sería reclamar a la Xunta los recursos que nos corresponden», añadió, asegurando que «debería aportar, como mínimo, el doble de lo que da actualmente», pero «mira para otro lado», mientras «lleva años trasladando a los Concellos una carga económica y asistencial cada vez mayor de una competencia suya, pero sin aportar los recursos»