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Salnés Empresarial acerca el emprendimiento a estudiantes de ESO en Vilagarcía

La asociación está abierta a más colaboraciones como esta con los centros educativos de la comarca

Uno de los ponentes durante la charla.

Uno de los ponentes durante la charla.

R. A.

Vilagarcía

La asociación Salnés Empresarial impartió una charla de emprendimiento en el colegio Filipenses de Vilagarcía. Socios de sectores del agro o la tecnología hablaron al alumnado de sus experiencias y de la realidad de emprender un negocio.

Estuvo dirigida a alumnos de cuarto de ESO de la asignatura de Economía y Emprendimiento.

En la jornada participaron Judit Meiriño, de DataDefend Solutions, empresa especializada en ciberseguridad y protección digital; Aitor Jamardo, de Cultivo Gallego, un proyecto de agricultura biointensiva y sostenible centrado en la producción ecológica, la regeneración del suelo y la innovación en el rural; y David Camba, de Birdmind, compañía gallega centrada en el desarrollo de materiales sostenibles a partir de residuos agrícolas.

Según explican desde la entidad, los ponentes compartieron sus experiencias y acercaron a los estudiantes diferentes realidades empresariales vinculadas a la tecnología, la agricultura y la industria.

Jesús Rey, presidente de la asociación, considera «fundamental acercar la empresa a los colegios y dar a conocer perfiles como estos, capaces de despertar la curiosidad por el emprendimiento entre los más jóvenes, en una etapa clave en la que comienzan a encaminar su futuro y descubrir nuevas de oportunidades».

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Desde Salnés Empresarial están abiertos a colaborar con colegios e institutos de la comarca para impulsar actividades orientadas al fomento del emprendimiento, la innovación y la conexión entre el ámbito educativo y el tejido empresarial.

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