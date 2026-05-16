Salnés Empresarial acerca el emprendimiento a estudiantes de ESO en Vilagarcía

La asociación Salnés Empresarial impartió una charla de emprendimiento en el colegio Filipenses de Vilagarcía. Socios de sectores del agro o la tecnología hablaron al alumnado de sus experiencias y de la realidad de emprender un negocio.

Estuvo dirigida a alumnos de cuarto de ESO de la asignatura de Economía y Emprendimiento.

En la jornada participaron Judit Meiriño, de DataDefend Solutions, empresa especializada en ciberseguridad y protección digital; Aitor Jamardo, de Cultivo Gallego, un proyecto de agricultura biointensiva y sostenible centrado en la producción ecológica, la regeneración del suelo y la innovación en el rural; y David Camba, de Birdmind, compañía gallega centrada en el desarrollo de materiales sostenibles a partir de residuos agrícolas.

Según explican desde la entidad, los ponentes compartieron sus experiencias y acercaron a los estudiantes diferentes realidades empresariales vinculadas a la tecnología, la agricultura y la industria.

Jesús Rey, presidente de la asociación, considera «fundamental acercar la empresa a los colegios y dar a conocer perfiles como estos, capaces de despertar la curiosidad por el emprendimiento entre los más jóvenes, en una etapa clave en la que comienzan a encaminar su futuro y descubrir nuevas de oportunidades».

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Desde Salnés Empresarial están abiertos a colaborar con colegios e institutos de la comarca para impulsar actividades orientadas al fomento del emprendimiento, la innovación y la conexión entre el ámbito educativo y el tejido empresarial.