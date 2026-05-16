Un turismo se sale de la vía y derriba una farola en Vilagarcía
Los tres adultos y el menor ocupantes del vehículo fueron trasladados a un centro médico
Un conductor se salió de la vía esta mañana en Vilagarcía y derribó una farola en la avenida Agustín Romero, a la altura del número 88.
Los ocupantes del turismo, tres personas adultas y un menor, fueron trasladados a un centro médico tras la colisión.
El accidente tuvo lugar sobre las 11.00 horas y a primera hora de la tarde, dos ya habían recibido el alta médica y el resto permanecía en observación, según comunicó la Policía Local.
Se desconocen las causas por las que el conductor se salió de la carretera cuando circulación en sentido creciente, invadiendo la acera y chocando contra la farola del alumbrado público.
Por fortuna, ningún peatón se vio afectado y en cuanto a daños materiales, además de los sufridos en el vehículo y el mobiliario urbano, se produjeron algunos en el muro de cierre de una vivienda, pero de escasa consideración, según las mismas fuentes.
La Policía Local de Vilagarcía atendió el siniestro, señalizando y regulando el tráfico hasta que se pudo retirar el vehículo siniestrado. En el dispositivo también estuvo el servicio de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía.
Un saúdo
Of67
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