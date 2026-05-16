El robot sulfatador autónomo S500 Pro supera con éxito su prueba en viñedos de Rías Baixas

La prueba desarrollada en Vilanova de Arousa con el robot sulfatador autónomo S500 Pro, valorado en unos 45.000 euros (más IVA), para el que se barajan opciones de alquiler, fabricado en China y comercializado por la empresa Orchard Autonomous Sprayer, «ha sido un éxito».

Así lo asegura Javier Castro Martínez, máximo responsable de la firma distribuidora Haüs Noroeste e impulsor de la exhibición llevada a cabo ante representantes de la cooperativa Martín Códax y de otras bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas.

La conclusión extraída de la prueba de campo es que «la navegación vía satélite, la autonomía y todo lo demás funciona perfectamente», independientemente de que sea necesario realizar «pequeños ajustes técnicos» para adaptarlo a la normativa referida a la aplicación de tratamientos fitosanitarios, la orografía del terreno y las características de los diferentes sistemas de conducción de los viñedos gallegos.

La prueba con el robot sulfatador autónomo fabricado en China, desarrollada esta mañana en viñedos de Vilanova de Arousa. / Haüs Noroeste

Hay que tener en cuenta que el robot tipo se exporta a Rusia, China y otros muchos lugares del mundo en los que no existe normativa alguna para controlar el uso de los productos químicos, de ahí que sea preciso adaptarlo a las limitaciones existentes en Galicia.

Al margen de esos pequeños matices, «la prueba fue positiva, los participantes hicieron muchas preguntas y, en líneas generales, la gente se fue muy contenta», esgrime Javier Castro.

«A partir de ahora abriremos una vía de diálogo con Martín Códax y otras bodegas para que nos vayan haciendo aportaciones y así lograr que el robot se adapte a la perfección a los viñedos de Rías Baixas, al igual que desde España se están haciendo recomendaciones al fabricante Chino para que tenga en cuenta las limitaciones en cuanto a productos fitosanitarios», añade.

La ficha explicativa del robot. / FdV

En relación con esto, el empresario puntualiza que «ni siquiera son las mismas condiciones en Galicia y La Mancha, por poner un ejemplo, de ahí que debamos ultimar detalles para que todo funcione a la perfección y que el robot se incorpore poco a poco a las plantaciones gallegas haciendo uso de la navegación vía satélite y la inteligencia artificial».

En esta prueba, primera toma de contacto con los predios gallegos, los recorrió con solvencia, utilizando agua en vez de sulfato y demostrando que son muchas las ventajas que puede ofrecer a los viticultores.